Polizei blitzt extremen Raser bei Handorf 

Handorf

Die Peiner Polizei hat am Mittwochen zwischen 16.15 und 17.45 Uhr mehrere Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundesstraße 65 (Rodeberg) bei Handorf registriert. Die Beamten führten die Geschwindigkeitsmessung mit einem sogenannten Handlasermessgerät durch. Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „In nur 1,5 Stunden konnten zwölf Überschreitungen festgestellt werden. Die höchste an diesem Tag gemessene Geschwindigkeit lag in der Tempo-70-Zone bei 134 km/h.“ Ein Strafverfahren gegen den Autofahrer habe man eingeleitet. Nach wie vor stelle eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der wesentlichen Hauptunfallursachen im Kreis Peine dar. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Von der Redaktion