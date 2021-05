In der Kleingartenanlage am Peiner Herzberg hat um 16 Uhr ein größerer Polizeieinsatz stattgefunden. Spezialkräfte suchten offenbar nach mehreren Personen. Zwei Männer wurden verhaftet und zwei Autos abgeschleppt. Eine Person konnte fliehen. Die Sundernstraße in Richtung Eixe war zeitweise gesperrt.