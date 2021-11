Polizei Peine gibt wichtige Tipps zum Thema Einbruchschutz

Peine

Wie schützt man sich am besten vor Einbrechern? Diese und ähnliche Fragen können die Peiner am Samstag, 20. November, den Experten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel im Polizei-Infomobil stellen.

Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Gerade das Thema Wohnungseinbruch sorgt innerhalb der Bevölkerung zu einer Verunsicherung, insbesondere wenn bei den Bürgern bereits schon einmal eingebrochen wurde und man einen besonderen Bedarf hat, sich zum Thema Einbruchschutz zu informieren.“

Daher bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle am Samstag, 20. November, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes an der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf die Möglichkeit, sich zu den Sicherungsmöglichkeiten am Wohneigentum zu informieren.

„In jedem Fall kann man aber auch persönliche Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz bei dem Leiter des Präventionsteams, Michael Scharf, unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 71 09 vereinbaren“, erklärt Pintak.

Von der Redaktion