Polizei Peine ermittelt wegen unerlaubtem Glückspiels

Peine

Die Polizei in Peine ermittelt gegen den Eigentümer einer ehemaligen Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz in Peine wegen verbotenem Glückspiels. In der Nacht zu Samstag seien Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Peine einem glaubhaften Hinweis nachgegangen, dass sich in der ehemaligen Gaststätte Personen aufhalten und dort illegales Glücksspiel betreiben würden, berichtete eine Polizistin am Samstag.

Geldspielautomaten und Kartenspieltisch

Beim Betreten des Gebäudes gegen 0.50 Uhr erstreckte sich vor den Polizisten ein Labyrinth aus Gängen und Räumen, die sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand befinden. Schließlich trafen die Einsatzkräfte insgesamt sieben Personen im Objekt an, die in angrenzende Räume flüchten und sich dort teilweise einschlossen. Die Beamten fanden außerdem einen Raum mit zwei illegal betriebenen Geldspielautomaten sowie einem Kartenspieltisch, Sitzmöglichkeiten für zehn Personen, einer Gasheizung, gedämpftem Licht, einer unter anderem mit alkoholischen Getränken eingerichteten Küche und einem Toilettenbereich.

Die Spielautomaten wurden beschlagnahmt und Spuren gesichert, außerdem wurde die Identität aller Personen festgestellt.

Von Jan Tiemann