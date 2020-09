Polizei Peine ermittelt flüchtigen Ladendieb

Telgte

Die Polizei in Peine hat einen flüchtigen Ladendieb ermittelt. Der 17-Jährige wurde am Freitag um 12.55 Uhr von Mitarbeitern des Aldi-Marktes an Vöhrumer Straße in Telgte beim Diebstahl erwischt.

Täter flüchtet

Vor Eintreffen der Polizei sei es ihm jedoch gelungen, aus dem Supermarkt zu flüchten, berichtete eine Polizistin am Samstag. Dabei hatte der junge Mann aber seinen Rucksack, das Diebesgut sowie seinen Ausweis dort gelassen. Der 17-jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Von Jan Tiemann