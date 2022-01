Das hagelte Strafanzeigen: In Peine war am Sonntag ein Mann ohne Führerschein unterwegs. Zuvor hatte er Drogen konsumiert und Betäubungsmittel bei sich. Das Auto hatte er sich „geliehen“ – doch davon wusste der Halter nichts.

Ein Polizeibeamter hält während einer Verkehrskontrolle eine Kelle in der Hand. In Peine kontrollierte die Polizei einen Fahrer in der Gunzelinstraße. Quelle: Joern Pollex