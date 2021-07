Peine

Zwei Dosen Bier bezahlte der Mann an der Kasse, die restliche Ware steckte er ein. Als ihn jedoch ein Mitarbeiter des Netto-Supermarktes an der Woltorfer Straße in Peine auf das Diebesgut ansprach, schlug der Täter unvermittelt zu und verletzte den Verkäufer. Gegen 20.20 Uhr wollte der Dieb den Markt am Dienstag verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Zuvor hatte der Täter die Sicherungsetiketten von der Ware entfernt, wie die Polizei mitteilt.

Nach dem Übergriff flüchtete der Täter vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von der Redaktion