Zwei Polizisten sind am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Kusel erschossen worden. Kollegen aus Peine sind über die Tat tief erschüttert. Polizeisprecher Malte Jansen und eine junge Polizistin sprechen über die Gefahren bei Einsätzen.

Polizeiwagen stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 bei Kusel etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden. Rechtes Bild: Der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen spricht mit der PAZ über das schreckliche Ereignis. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Polizei Peine