Bettmar

Mit 2,73 war ein Fahrer an Heiligabend unterwegs, als er auf der B1 in Bettmar frontal ein Auto rammte. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der Mann war aus Richtung Vechelde unterwegs, als er an der Verkehrsinsel in Bettmar vorbei fuhr und nach rechts abbiegen wollte. Allerdings auf der Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit einem 55-Jährigen zusammen.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit entstand an beiden Autos kein Schaden. Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort. Der Geschädigte notierte sich das Nummernschild und alarmierte die Polizei. Der Halter wurde ermittelt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen und eine Blutprobe angeordnet.

Von der Redaktion