Peine

Das ist dreist: Ein 21-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen mehrfach und über einen längeren Zeitraum den Polizeinotruf „110“ gewählt. In einer Notlage befand er sich jedoch nicht und benötigte auch keine polizeiliche Hilfe. Alarmiert wurde die Leitstelle der Polizei in Salzgitter über das Mobiltelefon des Mannes.

Bei seinen Anrufen beleidigte er die Polizeibeamten. Eine Streife fuhr zu dem Anrufer nach Hause. Auch dort wurden die Beamten auf das Übelste von dem Mann beleidigt. Zudem kündigte der 21-Jährige an, die Anrufe fortzusetzen. Die Polizei stellte deshalb das Mobiltelefon sicher.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Von der Redaktion