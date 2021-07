Bülten

Schwer verletzt wurde ein Mann (18) bei einem Übergriff in Bülten am Mittwoch. Gegen 23.40 Uhr sollte das Opfer einem 16-Jährigen Zigaretten und Geldbörse aushändigen. Der 18-Jährige gab mehrfach an, weder das eine noch das andere bei sich zu tragen. Darafhin schlug der 16-jährige Täter dem Mann mehrfach mit einem Schlagring ins Gesicht. Der Vorfall ereignte sich in der Straße Friedrich-Ebert-Platz.

Mehrere Zeugen beobachteten die Straftat, wie die Polizei mitteilt. Der 18-Jährige wurde stark blutend ins Peiner Klinikum eingeliefert.

