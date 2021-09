Polizei-Großeinsatz in Peiner Südstadt: 33-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt

Peine

Völlig eskaliert ist in der Nacht zu Dienstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Braunschweiger Straße in Peine. Ein 41-Jähriger habe einem 33-Jährigen auf der Südseite des Bahnhofs ein Messer in den Bauch gerammt, wobei dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitt, erklärte die Hildesheimer Staatsanwältin Christina Wotschke auf Anfrage. Das Opfer konnte sich in Sicherheit retten und wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

In den Konflikt sollen noch mehrere weitere Personen verwickelt gewesen sein, weshalb die Polizei gebündelte Kräfte aus der ganzen Region zusammen zog. Der 41-jährige mutmaßliche Täter sei laut Wotschke zunächst geflüchtet. In den frühen Morgenstunden klickten die Handschellen, die Polizei verhaftete den Mann. Er soll laut Wotschke noch an diesem Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft liegt ein Antrag zur Prüfung einer Untersuchungshaft vor.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Dass die Auseinandersetzung im Clan-Milieu anzusiedeln ist, wollte Wotschke so noch nicht bestätigen, nach einer Erstbewertung laufe die Sache jedoch im Clan-Dezernat. Ermittelt werden wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Genaue Hintergründe für die Tat seien noch unklar. Weitere Details könnten zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden, teilte die Polizei mit.

Peines Polizeichef Christian Priebe sagt: „Wenn solche herausragenden Gewaltdelikte im öffentlichen Raum nicht konsequent verfolgt werden, leidet das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Schlimmstenfalls entstehen Angsträume. Aus diesem Grund ist an dieser Stelle eine deutliche Reaktion der Polizei besonders wichtig.“

Die Festnahme der Tatbeteiligten sei mit starken Kräften, die aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Braunschweig zusammengezogen und nach Peine verlegt wurden, durchgeführt worden. „Die polizeiliche Präsenz wurde vorübergehend stark und für alle sichtbar erhöht. Auch um an dieser Stelle ein deutliches und klares Signal zu senden“, macht Priebe deutlich.

Von der Redaktion