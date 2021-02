Edemissen

Weil er ohne Führerschein unterwegs war, wurde einem 28-jährigen Autofahrer am Freitagabend die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei kontrollierte den Mann aus Celle in der Peiner Straße in Edemissen gegen 22.10 Uhr. Dabei konnte er keinen Führerschein vorweisen. Er war gemeinsam mit dem 31-Jährigen Halter des Fahrzeugs unterwegs, der die Fahrt wissentlich dudelte, so die Polizei.

Der 28-Jährige wird sich wegen Fahrens ohne Führerschein strafrechtlich verantworten müssen, ebenso der Halter des Fahrzeuges.

Von der Redaktion