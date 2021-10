Planung für Peiner Weihnachtsmarkt geht voran: Land gibt Corona-Regeln vor

Peine

Die Pläne für den Weihnachtsmarkt in Peine nehmen immer konkretere Formen an. Mit einem in der Corona-Verordnung ergänzten Paragrafen hat das Land Niedersachsen nun festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Weihnachtsmärkte stattfinden können. „Jetzt können wir richtig loslegen“, freut sich Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin von Peine Marketing.

Dass der Weihnachtsmarkt stattfindet, sei für Peine Marketing schon lange klar. Mit den Planungen könne man schließlich nicht erst kurz vorher beginnen, so etwas brauche einen langen Vorlauf, sagt Barlen-Herbig. Unklar hingegen war, unter welchen Bedingungen die Veranstaltung durchgeführt werden kann – Corona sorgt auch im Jahr 2021 für Einschränkungen.

Wie lassen sich die 3G-Kontrollen umsetzen?

Jetzt hat das Land die entsprechenden Vorgaben bekanntgegeben: Dazu gehören etwa Steuerung und Begrenzung der Besucher, die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) an Ständen mit Bewirtung und den Fahrgeschäften sowie Abstandsrichtlinien für Stände. „Eine der Fragen ist nun, wie sich die 3G-Kontrollen umsetzen lassen“, so Barlen-Herbig. Angenehmer für alle wäre es sicherlich, wenn nicht jeder Besucher an jedem einzelnen Stand kontrolliert werden müsste – doch es zeichne sich ab, dass es keinen anderen Weg gibt. „So weit sind wir in der Planung aber noch nicht“, betont die Geschäftsführerin.

Abstimmung mit Ämtern und anderen Kommunen

In der kommenden Woche stünden für Peine Marketing erst einmal diverse Gespräche an. Mit dem Peiner Gesundheits- und Ordnungsamt sowie den Standbetreibern soll das weitere Vorgehen geklärt werden. Auch möchte Peine Marketing sich mit anderen niedersächsischen Kommunen, in denen es Weihnachtsmärkte geben soll, sowie dem jeweiligen Stadt-Marketing in Verbindung setzen. „Dann können wir uns untereinander abstimmen. Wir möchten ja eine gute Lösung haben“, erklärt Barlen-Herbig.

Anja Barlen-Herbig Quelle: Kerstin Wosnitza

Einige der geplanten Programmpunkte kann sie bereits verraten: So soll es auf dem Peiner Weihnachtsmarkt zum Beispiel ein Mittelalter-Wochenende, „schottische Weihnacht“ und einen Kunsthandwerker-Markt geben. Nicht auf einmal, sondern jeweils an einem Wochenende. Auch ein musikalisches Programm ist vorgesehen. Nur die Eröffnung könne wohl nicht in großem Stil wie in Zeiten vor Corona stattfinden.

Das Land schlägt in seiner aktuellen Verordnung verschiedene Möglichkeiten vor, damit die Corona-Regeln auf Weihnachtsmärkten eingehalten werden. So könnten die Gelände etwa umzäunt und mit Zugangskontrollen versehen werden. Eine Variante, die Barlen-Herbig für Peine eher nicht ins Auge fasst. Ein weiterer Vorschlag ist, dass Besucher Bändchen, Stempel oder ähnliche „unverwechselbare und nicht übertragbare Kennzeichnungen“ erhalten, um nach der Überprüfung zu signalisieren, dass die Träger die 3G-Regel einhalten.

Im Ernstfall gilt die 2G-Regel

Optional könnten die Veranstalter auch eine „fakultative 2G-Regelung“ festlegen. Soll heißen: Die Nutzung von Bewirtung und Fahrgeschäften ist nur vollständig geimpften odergenesene Personen erlaubt, unabhängig von der jeweils geltenden Warnstufe. Ab Warnstufe 3 gilt 2G dann sogar verpflichtend. Davon sind zumindest momentan aber sämtliche Kommunen in Niedersachsen weit entfernt, in Peine gilt derzeit keine Corona-Warnstufe.

Von Dennis Nobbe