Peine

Weniger Parkplätze und mehr Aufenthaltsqualität durch Sitzbänke, ein Wasserspiel, eine Lichtskulptur und zwölf neue Bäume. Das sieht der Entwurf der Planungsbüros BPR und LAD+ aus Hannover für den Echternplatz in Peine vor. Die Umgestaltung ist Thema, seit nach einem Wasserrohrbruch festgestellt wurde, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen marode sind, und der Platz für die Sanierung ohnehin „in großen Teilen aufgegraben werden muss“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage der Stadt Peine, die jetzt im Ausschuss für Planung und öffentliche Sicherheit behandelt werden soll.

Nach Umgestaltung nur noch 14 Parkplätze?

Der wohl radikalste Einschnitt bei dem Gestaltungsentwurf: Statt den derzeit vorhandenen 26 Parkplätzen würde es künftig nur noch 14 geben, dafür aber deutlich mehr Raum zum Verweilen. Und das ist auch Ziel der Planung: die Schaffung eines echten Platz-Charakters. Bei einer Videokonferenz mit Stadtbaurat Hans-Jürgen Tarrey Mitte Dezember hatten sich die Ratsfraktionen mehrheitlich für diese Variante ausgesprochen.

Entwurf mit weniger Parkflächen und mehr Raum zum Verweilen: So könnte der Echternplatz künftig nach der Variante 2 aussehen. Quelle: Planungsbüros BPR und LAD+

Vereinzelt gab es aber auch deutliche Kritik am möglichen Wegfall von Parkplätzen. Ratsherr Thomas Weitling (parteilos) vertritt die Meinung, dass der Platz zum Parken benötigt werde, gerade für Leute, die nur kurz etwas erledigen wollten. Eine Aufenthaltsfunktion hält er mit Verweis auf den direkt angrenzenden historischen Marktplatz für verzichtbar. Bereits zuvor gab es mehrfach ähnliche kritische Stimmen, die Stadt hatte dann auf das Parkhaus Werderstraße verwiesen. Zusätzlich entstehen im Lindenquartier neue Stellflächen.

Die großen Ratsfraktionen stehen allerdings weiterhin hinter der Variante 2: „Details wie die Anzahl der verbleibenden Parkplätze sind sicherlich noch zu klären, aber in diese Richtung könnte es schon gehen“, bekräftigt SPD-Fraktionschef Matthias Wehrmeyer. Nach der Umgestaltung sollte es seiner Meinung nach allerdings nur noch Kurzzeitparkplätze geben.

Auch die CDU-Fraktion steht grundsätzlich hinter den Plänen, legt aber Wert auf die „Multifunktionalität des Platzes durch innovative Ansätze“, sagt Vorsitzender Andreas Meier. „Die Frage ist deshalb, ob wir nicht lieber eine einfache Kleinkunstbühne auf einem Steinsockel bauen, statt einem Wasserspiel, das zwar schön, aber teuer im Unterhalt und aufwendig zu pflegen ist.“ Für Kurzzeitparker wünscht er sich eine funktionierende „Brötchentaste“.

Echternplatz: Der Ist-Zustand. Quelle: Google Maps

Die Planungsbüros BPR und LAD+ hatten ursprünglich sechs verschiedene Gestaltungsvarianten zur Aufwertung des Echternplatzes vorgestellt, unter anderem eine mit einer kleinen Markthalle. Daran gab es jedoch massive Kritik, sodass diese nicht weiterverfolgt wurde.

Zwei weitere Ansätze waren jedoch bis zum Schluss im Rennen: Die Variante 1 sieht einen konzentrierten Parkbereich in der Mitte des Platzes vor, ähnlich wie die Situation derzeit ist, jedoch ohne Stellflächen zur Rückseite der Buchhandlung Thalia – dort ist stattdessen eine Multifunktionsfläche eingezeichnet. Bei Variante 2 gibt es in der Mitte zwei Parkplatzreihen längs, dazwischen eine Freifläche und beidseitig Sitzbänke zu den Häuserzeilen.

Genauere Angaben zu Kosten oder einem Zeitplan für die favorisierte Variante kann die Stadt Peine derzeit noch nicht machen. Behördensprecherin Petra Neumann verwies auf die noch ausstehende Meinungsbildung und Beschlussfassung in den politischen Gremien. Im Haushaltsplan für dieses Jahr stehen vorsorglich 200 000 Euro plus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 000 Euro, die gleiche Summe noch einmal für 2023 im Plan-Etat. Wie teuer die Umgestaltung tatsächlich wird, ist noch unklar.

Blick auf den Echternplatz: Derzeit besitzt er kaum Aufenthaltsqualität. Quelle: Ralf Büchler

Eine große Rolle bei der Umgestaltung spielt auch die Raumplanung für die gesamte Innenstadt. So soll die Achse St.-Jakobi-Kirche – Echternplatz – Marktplatz an Bedeutung gewinnen, indem die Übergänge, insbesondere zwischen den Plätzen, fließender gestaltet werden.

Von Michael Lieb