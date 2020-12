Per Anruf Geld verlangt: Trickbetrüger in Peine ohne Erfolg

Peine

Trickbetrüger haben am Donnerstagvormittag in mehreren Fällen versucht, auf telefonischem Weg im Peiner Stadtgebiet an Geld zu kommen. Die Masche war immer die gleiche: Erzählt wurde von einem angeblichen tragischen Unfall in der Familie. In diesem Zusammenhang forderten die Täter hohe Summen von Bargeld. „Allerdings haben alle Angerufenen vorbildlich reagiert, bislang ist niemand auf den Betrugsversuch hereingefallen“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak.

Die Polizei appelliert, auf Anrufe dieser Art nicht zu reagieren. „Vertrauen Sie keinen Anrufern, die sich am Telefon als Angehörige ausgeben und sich nach Ihren Vermögensverhältnissen erkundigen. Wenden Sie sich in jedem Fall an die zuständige Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90, und informieren sie Ihre Angehörige über den Vorfall“, so Pintak weiter. In dringenden Fällen könne man sich auch an den Notruf unter der Nummer 110 wenden.

Von der Redaktion