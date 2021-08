Das Weihnachtsgeld wurde in Raten gezahlt, und die Juni-Löhne kamen nicht pünktlich – das hat die Belegschaft der Pelikan-Produktionsstätte in Vöhrum Ende Juni zu Protesten bewegt und für Schlagzeilen gesorgt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) informierte sich vor Ort und bot Unterstützung an.