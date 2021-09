Peine

„Supergut“ fühlt sich der neue Peiner Landrat Henning Heiß (SPD) nach seinem Wahlsieg bei der Stichwahl am Sonntag. Er setzte sich bei der Landratswahl mit 65 Prozent gegen seine Kontrahentin Banafsheh Nourkhiz (CDU) durch, die 35 Prozent der Stimmen erhielt.

Der aktuelle Erste Kreisrat Heiß sitzt am Montagmorgen in seinem Büro im Kreishaus I an der Burgstraße, zahlreiche Gratulanten rufen an, und Kollegen haben eine „Herzlichen-Glückwunsch“-Girlande aufgehängt. Der 63-Jährige ist zwar sichtlich müde von dem langen Wahlkampf, aber er freut sich, dass er sein Ziel erreicht hat: Er ist in Kürze Peiner Landrat und damit Nachfolger seines jetzigen Chefs Franz Einhaus (SPD).

Über 100 Termine im Wahlkampf

Heiß hat nach eigenem Bekunden den Wahlkampf genossen, auch wenn der hart war mit über 100 Terminen, „aber ich kann gut auf Menschen zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Das sei ihm vor allem bei den Haustürbesuchen zu gute gekommen, „denn fast alle Menschen waren nett, wenn ich unvermittelt und formlos in Hemd und Jeans mit einer roten Rose, Honig oder Brötchen vor der Tür stand“. Dabei habe er viele neue Peiner und auch ihre Nöte und Wünsche kennengelernt. „Mit dabei war manchmal auch Hubertus Heil, der mich unterwegs sehr beeindruckt hat. Denn er hört den Menschen zu und nimmt deren Fragen ernst“, so der Sozialdemokrat. Die Bürger seien sehr überrascht gewesen, wenn plötzlich der Bundesarbeitsminister auf der Türschwelle gestanden habe.

Es muss ein Neubau her

Auch Heiß habe sich viele Notizen in seiner Kladde gemacht, um die angesprochenen Probleme überprüfen zu lassen. Was waren die Hauptthemen? Er sagt: „Sehr oft wurde bin ich auf das Klinikum Peine, Radwege, Schülerverkehr, Klimaschutz und öffentlicher Personennahverkehr angesprochen worden. Natürlich kann ich nicht alle Probleme lösen, aber ich gehe den Themen nach und suche nach Verbesserungen.“ Eine klare Meinung hat er zum Beispiel zum Peiner Krankenhaus. „Das muss ein Neubau her, denn das jetzige Gebäude an der Virchowstraße ist in die Jahre gekommen und Reparaturen lohnen sich nicht mehr.“ Deswegen sei der Neubau das Ziel, der etwa 100 Millionen Euro kosten werde, „wobei aber das Land 60 bis 80 Prozent der Kosten übernehmen würde“.

An Urlaub ist noch nicht zu denken

Jetzt gelte es, im Kreistag mit der SPD und den Grünen eine gute Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Die Fraktionsvorsitzenden Frank Hoffmann von der SPD und Stefanie Weigand von den Grünen kenne er gut „und daher bin ich mir sicher, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktionieren wird“. Und auch für die Landkreis-Verwaltung mit etwa 1100 Mitarbeitern sei er ja schon seit 16 Jahren als Erster Kreisrat in verantwortlicher Position tätig. „Das habe ich natürlich weiterhin im Griff“, betont der 63-Jährige. Daher gebe es viele Aufgaben – auch die Ausschreibung des neuen Ersten Kreisrates – und an Urlaub sei nach dem anstrengenden Wahlkampf jetzt noch nicht zu denken. „Der ist erst für Ende November nach der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistages geplant.“

Henning Heiß telefoniert. Quelle: Thomas Kröger

Wichtig ist Heiß auch ein weiterhin gutes Verhältnis zu seinem „Freund Franz Einhaus“. Es werde sicherlich eine gute und harmonische Übergabe geben. Und der jetzige Landrat werde ihm später hoffentlich weiter als umsichtiger und strategischer Berater zur Verfügung stehen. Der neue Landkreis-Chef betont: „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und versuche im Sinne des Kreises, die anstehenden Probleme gut und schnell zu lösen.“ Das dürfe ruhig auch mal locker und formlos sein.

Zum Hintergrund: Die Stichwahl wurde nötig, weil Henning Heiß (SPD) im ersten Wahlgang am 12. September mit rund 44 Prozent zwar klar den größten Stimmenanteil für sich verbuchen konnte, aber die absolute Mehrheit von 50 Prozent verfehlte. Banafsheh Nourkhiz (CDU) hatte mit etwa 26 Prozent den zweitgrößten Stimmenanteil für sich verbuchen können, sodass es zum Stechen zwischen beiden kam. Die Grünen hatten seinerzeit mit Stefanie Weigand rund 16 Prozent der Stimmen erzielt und Michael Baum, Landratskandidat für die Freien Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB), schaffte gut 14 Prozent.

Von Thomas Kröger