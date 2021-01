Kreis Peine

Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. In Gedenken daran und an die Opfer des Holocaust findet normalerweise eine Kranzniederlegung mit Ansprachen an der ehemaligen Synagoge in Peine statt. In diesem Jahr muss dies jedoch coronabedingt ausfallen. Der evangelische Superintendent Dr. Volker Menke möchte dennoch an diesen besonderen Tag erinnern. Ihm liegt das Thema persönlich sehr am Herzen – so ging es sogar in seiner Dissertation um den christlich-jüdischen Dialog.

Mit der Arbeit daran begann der Superintendent im Jahr 2007, drei Jahre später gab er sie fertig an der Universität Wien ab und veröffentlichte sie als Buch. Der Titel lautet „ Kinderbibeln im Lichte des christlich-jüdischen Dialogs“. Menke erklärt: „Wenn man schaut, was in Kinderbibeln zu den jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäern steht, stellt man fest, dass beide schlecht wegkommen – dabei gibt es eigentlich auch viele positive Geschichten mit ihnen.“

Anzeige

In Kinderbibeln fehlt eine Differenzierung

Jedoch würde es in den Büchern für die junge Zielgruppe an Differenzierung fehlen, die in den „Erwachsenenbibeln“ zu finden sei. Daher könnten Kinderbibeln eine Quelle antisemitischer Haltung sein, mahnt Menke. „Es ist bedenklich, zumal Kinderbibeln zur christlichen Primärliteratur gehören“, sagt er.

Oft werde außerdem fälschlicherweise angenommen, „die Juden“ seien für den Tod von Jesus Christus verantwortlich – der aber selbst Jude war, wie Menke betont. „Verantwortlich war nur eine kleine jüdische Gruppe, das Todesurteil hat dann ein Römer gesprochen“, so der Superintendent. Die Juden als „Christusmörder“ zu bezeichnen, was durchaus vorkomme, sei nicht nur diffamierend, es zeuge auch von Unwissenheit.

„Ich wollte ein Bewusstsein für das Problem schaffen“

Und der Ausgangspunkt könne bereits auf die Kinderbibeln zurückzuführen sein – auch wenn es davon zahlreiche verschiedene Exemplare gebe, einige neuere würden ein differenzierteres Bild des Judentums vermitteln, betont Menke. „Mit meiner Arbeit wollte ich ein Bewusstsein für das Problem schaffen“, erklärt er.

„Der jüdisch-christliche Dialog ist für unsere Gesellschaft ein wichtiges Thema“, so Menke. Auch deshalb dürfe die Befreiung des KZ Auschwitz nicht in Vergessenheit geraten. Eigentlich hätte es in Gedenken daran am Mittwochabend einen Gottesdienst in der Peiner St.-Jakobi-Kirche geben sollen, der jedoch wie die Veranstaltung an der ehemaligen Synagoge coronabedingt ausfällt. „Allerdings möchten wir ein Video mit meiner Ansprache auf der Homepage des Kirchenkreises hochladen“, erklärt der Superintendent.

Von Dennis Nobbe