Peine

40 Millionen Euro will Investor THI in die Entwicklung stecken, damit aus der schmuddeligen Hertie-Brache bis Weihnachten 2022 Peines modernes Herzensprojekt Lindenquartier mit einer Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entsteht. Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) hat Montag die Schlüssel für die Immobilie an THI-Holding-Geschäftsführer Thomas Hoppe übergeben, denn der Kaufvertrag zwischen Stadt und Investor ist abgewickelt, im Januar sollen die Abrissarbeiten beginnen.

Für das Lindenquartier hat THI die Projektgesellschaft „Konzept Lindenplatz GmbH & Co. KG“ gegründet, sie ist jetzt Besitzerin des Areals. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. „Das sind Vertragsinterna“, betonte Stadtsprecherin Petra Neumann. Die Stadt Peine hatte den Hertie-Komplex mit Kaufhaus und Parkhaus einst Ende 2012 für 1,2 Millionen Euro gekauft und 2016 noch ein weiteres Teil-Grundstück erworben – nach PAZ-Informationen für eine sechsstellige Summe. Als die Stadt 2013 die Pläne für das Lindenquartier vorstellte, wurden etwa 1,7 Millionen Euro als Mindestkaufpreis veranschlagt.

Schlüssel-Kiste sorgt für Schmunzeln

Als THI-Geschäftsführer Thomas Hoppe die große Kiste mit Schlüsseln sah, die die Stadtvertreter für die förmliche Übergabe der Immobilien am Montag mitgebracht hatte, musste er schmunzeln. Mehr als 40 Schlüssel waren es mindestens. „Den Großteil konnten wir aber nicht mehr zuordnen“, erläuterte Hoppe, der sich noch einmal einen Überblick über das gesamte Gelände verschaffte und feststellte: „Das lässt sich nicht schönreden, die Brache muss weg. Gut, dass es im Januar losgeht.“

Ganz schön voll: Die Schlüssel-Kiste für die Immobilien auf der Hertie-Brache. Quelle: Stadt Peine

Bevor dann die Bagger kommen, kommen zunächst noch die Garten- und Landschaftspfleger. Im November sollen Baumfäll-Arbeiten auf dem Gelände beginnen. Noch vorher, Ende Oktober, wollen THI, Stadtentwässerung, Stadtwerke und Stadt Peine die unmittelbaren Anlieger über die geplanten Abläufe auf der Großbaustelle informieren. „Dazu wird eine Informationsveranstaltung stattfinden. Eine Einladung wird in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht“, erläuterte Stadt-Sprecherin Petra Neumann.

„Wenn der Rohbau fertig ist, fallen oft weitere Entscheidungen“

Auf dem rund 21 000 Quadratmeter großen Grundstück in Peines Mitte soll eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entstehen. Geplant sind aber auch eine Ansiedlung von Ärzten, einer Apotheke und eines Drogeriemarkts. Über den Ladenflächen entsteht ein Parkdeck mit 350 Stellplätzen, zudem sind 160 ebenerdige Stellplätze geplant. Edeka wird der Ankermieter, fest steht aber auch schon, dass der Gastronom Orhan Özgör auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern das Café Lebenstraum eröffnen möchte. Özgör will Gerichte der mediterranen Küche sowie deutsche Speisen, aber auch Kaffee, Kuchen und Cocktails servieren.

THI arbeite intensiv an der Vermietung der Flächen, betonte Geschäftsführer Hoppe. Interessenten gäbe es, derzeit aber noch keine weiteren spruchreifen Neuigkeiten. Denn: „Der typische Mittelständler tut sich schwer damit, sich Jahre im Voraus für einen Mietvertrag zu entscheiden. Wenn der Rohbau fertig ist, fallen oft weitere Entscheidungen“, erläuterte er.

Von Christian Meyer