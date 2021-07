Peines Inzidenz klettert wieder über 10

Kreis Peine

Das war nur eine kurze Freude: Nach nur einem Tag mit einem einstelligen Wert kletterte Peines Corona-Inzidenz wieder: Statt 8,9 heißt es nun wieder 11,9. Neuer Spitzenreiter in ganz Niedersachsen ist die Stadt Wolfsburg.

Infektionen bei Reiserückkehrern

In der VW-Stadt lag die Inzidenz nun schon den dritten Tag in Folge über 50. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert Samstag mit 52,3 an. Die Stadtverwaltung erklärt die Zahl mit vielen kleineren Infektionsherden, vor allem bei Reiserückkehrern und Betreuungspersonal. Und noch eine Kommune in der Peiner Nachbarschaft ist weiterhin bei den Inzidenzwerten vorne dabei: In Salzgitter stieg er auf 47,0 – Platz drei im Land. Lüneburg liegt dicht hinter Wolfsburg mit 52,1 auf Rang zwei.

Peines Intensivstation ohne Corona-Patient

Im Vergleich dazu schneidet Peine gut ab und hält sich konstant. Der höchste Wert der vergangenen zehn Tage lag bei 14,8. Zudem müssen laut Intensivregister derzeit weiterhin keine Corona-Patienten auf der Intensivstation des Peiner Klinikums behandelt werden. Niedersachsenweit liegen derzeit jedoch 18 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation, 6 davon müssen invasiv behandelt werden.

Während deutschlandweit die Corona-Inzidenz weiter steigt, ist der Wert in Niedersachsen am Samstag dagegen leicht zurückgegangen: Von 16,2 auf 15,8. Landesweit wurden 219 Neuinfektionen registriert, zwei weitere Menschen starben mit Covid-19. Die Impfquote im Land stieg auf 64,4 Prozent.

Von Christian Meyer