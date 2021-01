Peine

Sie haben Menschen und sogar exotische Tiere gerettet – 615 Einsätze fuhr Peines Feuerwehr im vergangenen Jahr. Das sind rund 23 Prozent weniger als im Vorjahr, stellte Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik erfreut fest. Die Corona-Krise hat in diesem Fall mal gute Seiten. „Es gab weniger Mobilität, weniger Reise-Tätigkeiten und dadurch auch weniger Unfälle. Auch auf der Autobahn hatten wir weniger Einsätze“, bilanzierte Czyrnik. Stolz ist er darauf, dass die Mitgliederzahl in Peines Ortswehren entgegen einem Bundestrend sehr konstant geblieben ist. Sogar stark gestiegen, ist die Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr – ein Plus von 20. „Da wird tolle Arbeit gemacht“, lobt der Stadtbrandmeister. Mit der PAZ zieht er Bilanz nach einem besonderen Jahr, in dem er eine Sache besonders vermisste: Den wichtigen Austausch bei Veranstaltungen. Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik sprach mit der PAZ über...

...ein Silvester mit wenig Feuerwerk: Normalerweise ist zwei Minuten nach 0 Uhr im Funkverkehr die Hölle los, doch diesmal herrschte da absolute Stille. Als Feuerwehr können wir das nur begrüßen. Ich fand das gut, auch aus Umweltgründen war das ein Gewinn. Schön wäre es, wenn es künftig aus Sicherheitsgründen vielleicht mehr zentrale Feuerwerke gibt wie etwa das beim Peiner Freischießen. Doch ich befürchte, viele Leute wollen sich ihr eigenes Feuerwerk nicht nehmen lassen. Seitdem ich ehrenamtlich tätig bin, also seit meinem 16. Lebensjahr, habe ich kaum mal Feuerwerk gezündet. Dafür war ich oft im Einsatzdienst, wenn es Schaden-Ereignisse in der Silvesternacht gab. Dieses Jahr habe ich es mal richtig genossen, einen Spieleabend mit der Familie zu machen und mal mit Sekt anstoßen zu können.

Eine E-Auto-Brand-Premiere, die es in sich hatte

...den aufwändigsten Einsatz des vergangenen Jahres: Das war Einsatz Nummer 104 der Kernstadt-Wehr. Im Mai brannten im Verteilzentrum der Post E-Scooter. Eine Premiere, nie zuvor hatten wir im Landkreis einen Löscheinsatz bei einem E-Auto und dann brannten gleich sechs auf einmal. Ein Jackpot. Mittlerweile sind wir gut aufgestellt, haben in Wendeburg eine eigene Löschlanze mit der wir Wasser in Akkus pumpen können und die Gespräche für eigene Container, in denen wir in Brand geratene E-Autos fluten können, laufen. Damals mussten wir uns Container dafür von Firmen leihen. Der Großbrand hat uns Erfahrung gebracht und deutlich sensibilisiert. Für uns war es am Ende aber auch ein Einsatz, der noch glimpflich endete: Hätten die Autos näher am Gebäude gestanden, wäre auch das in Brand geraten. Ein brennender E-Scooter gibt eine unwahrscheinliche Hitze ab.

Beim Brand am Post-Verteilzentrum im Mai wurden die E-Scooter in mit Wasser gefüllte Container geflutet. So sollen Nachbrände der Akkus verhindert werden. Quelle: Michael Lieb

Tierische Einsätze mit Erfolg

...den kuriosesten Einsatz des vergangenen Jahres: Bei einem Wohnungsbrand an der Edemisser Straße im November in Stederdorf mussten wir auch exotische Tiere wie eine Vogelspinne, eine Python-Schlange oder eine Gespenstschrecke aus einer verqualmten Wohnung retten. Zum Glück hatten wir zufällig auch einen Reptilien-Sachverständigen unter den Kameraden. Die Terrarien waren alle heile und die Tiere kamen vorübergehend in den Tier –und Ökogarten in Vöhrum.

...den erfreulichsten Einsatz des vergangenen Jahres: Da fällt mir als erstes die gerettete Katze in Schwicheldt ein. Sie steckte in einer ganz engen Spalte zwischen einer Garagenwand und einem Schuppen fest. Selbst mit der Hand waren wir nicht an sie herangekommen. Wir stemmten zwei Löcher in die Mauer und konnten die Katze so retten. Tierrettungen sind inzwischen seltener, es gibt sie aber noch: An der Celler Straße mussten wir eine Jungkatze aus der Dachrinne befreien, das war allerdings einfacher, da reichte unsere Drehleiter.

Gerettet! In Schwicheldt befreite die Feuerwehr eine Katze, die in einem schmalen Spalt feststeckte. Quelle: Thomas Kröger

Trost spenden – in Corona-Zeiten gar nicht einfach

...die schwierige Arbeit der Feuerwehr in der Corona-Pandemie: Klar gab es auch Einschränkungen für unsere Einsatz- und Ausbildungsdienste, aber was eigentlich am schlimmsten ist, sind die Einschränkungen bei der Kameradschaft. Ein Beispiel: Wir lachen nicht nur gerne zusammen, wenn ein Einsatz mal nicht so glimpflich endet, nimmt man sich auch mal gegenseitig in den Arm und spendet Trost. Das ging nicht. Verdienten Alterskameraden, die verstorben sind, konnten wir das letzte Geleit nicht geben, auf Hochzeiten von Kameraden konnten wir nicht Spalier stehen – und das lässt sich auch nicht nachholen. Beliebte Feiern wie das Jahresabschlussessen mussten ausfallen. Der Feuerwehr-Nachwuchs konnte zwar die praktische Truppmann-I-Ausbildung noch absolvieren, doch die theoretische Prüfung musste verschoben werden. So lange dürfen die jungen Leute auch keinen Einsatzdienst mitfahren, doch genau das ist ja ihr Ziel und der große Reiz. Ich hoffe, dass darunter die Motivation nicht so leidet, dass jemand aufhört.

Die Bilanz der Peiner Feuerwehr 2020 Brände, technische Hilfen, Fehlalarme: In allen Bereichen gab es für die Peiner Feuerwehr 2020 weniger Einsätze. Das sind die Zahlen und die Veränderung im Vergleich zu 2019: Brandeinsätze: 78 (-24) Technische Hilfe: 173 (-21) Fehlalarme: 172 (-33) Brandsicherheitswachen: 21 (-55) Bei den Mitgliederzahlen blieb Peines Feuerwehr auf einem stabilen Niveau: Aktive Mitglieder: 606 (-7) Jugendfeuerwehr: 150 (-9) Kinderfeuerwehr: 115 (+20)

Persönliche Vorstellung nicht möglich

...dass, was er in der Corona-Krise am meisten vermisst: Ich habe mein Amt im März angetreten und wäre gerne zu jeder Peiner Feuerwehr mal zu einem Dienst gegangen und hätte mich persönlich vorgestellt. Auch die Jahresversammlungen müssen in die Sommermonate verlegt werden. Dieser Austausch dort fehlt, aber ist wichtig. Viele kennen mich persönlich überhaupt noch nicht. Deshalb ist das für mich schon enttäuschend, ich hatte mir das anders vorgestellt.

...die Chance von Osterfeuern: Sie sind nicht die primäre Aufgabe der Feuerwehr, doch auch sie stärken die Kameradschaft, deshalb finde auch ich die Veranstaltungen total schön. Aber wenn die Osterfeuer Pandemie-bedingt ausfallen müssen, dann ist das halt so.

...die Anerkennung von Feuerwehrleuten in der Bevölkerung: Die ist auf einem gleichbleibend guten Niveau. Uns wurden zum Beispiel Mund-Nasen-Schutze von Frauen genäht und die Firma Rausch hat eine nicht alltägliche, große Schokoladen-Spende überreicht. Diese schönen Beispiele zeigen mir die Akzeptanz für unsere Arbeit. Es wird gewürdigt, dass wir unsere Freizeit geben für Menschen, die in Not geraten sind.

