Peines Corona-Testzentrum zieht neben das Corona-Impfzentrum

Peine

Das Peiner Corona-Testzentrum – am 10. März vergangenen Jahres hatte es losgelegt, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten und Kommunikationswege zu vereinfachen. Im ehemaligen Werksgasthaus an der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße wurden fortan Peiner auf eine Corona-Infektion getestet. Doch jetzt müssen sich die Bürger eine neue Adresse merken: Das Peiner Testzentrum zieht um!

Terminvereinbarung weiterhin zwingend erforderlich

Schon ab Donnerstag, 7. Januar, werden im Unternehmenspark II in der Woltorfer Straße 77 h in der Halle H die Abstriche genommen – und damit in direkter Nachbarschaft zum Impfzentrum. „Das Testzentrum wird in der Woche täglich am Vormittag geöffnet. Die Dauer der Öffnung variiert je nach Bedarf. Eine Terminvereinbarung über das Gesundheitsamt Peine ist zwingend erforderlich. An den Wochenenden öffnet das Testzentrum nur in Sonderfällen nach individueller Absprache“, betont Landkreis-Sprecherin Katja Schröder.

Rund 100 Burgschüler sollen ins Werksgasthaus wechseln

Das neue Testzentrum befindet sich nun direkt neben der Aula des Gymnasiums am Silberkamp. „Der Umzug aus den Räumlichkeiten im ehemaligen Werksgasthaus in Peine ist erforderlich geworden, weil die Stadt Peine das Gebäude selbst für eigene Zwecke benötigt“, erläutert Erster Kreisrat Henning Heiß, Leiter des Krisenstabes. Das ehemalige Werksgasthaus soll die Raum-Not der Peiner Burgschule lindern. Die Platz nämlich aus allen Nähten, es gibt viel zu wenig Platz für die etwa 450 Schüler im alten Gebäude an der Burgstraße. Deswegen sollen die Jahrgänge 9 und 10 mit zusammengerechnet rund 100 Schülern vorübergehend ins Werksgasthaus wechseln.

Hausärzte für Patienten mit Symptomen zuständig

Der Landkreis betont, dass sich die Zuständigkeiten und Abläufe im Testzentrum auch nach dem Umzug nicht ändern. „Hier werden in erster Linie Abstriche bei Personen genommen, die als Kontaktpersonen zu Covid-Erkrankten Symptome entwickeln. Bei Personen mit einem positiven Schnelltest-Ergebnis, wird der Befund nach entsprechender Terminvereinbarung über das Gesundheitsamt durch eine PCR-Testung überprüft. Für alle symptomatischen Patienten sind die Hausärzte zuständig. Sie entscheiden, bei wem eine Abstrich-Untersuchung empfehlenswert ist und führen diese in der Regel auch selber durch oder kooperieren mit einer anderen Praxis“, erläutert Dr. Agnieszka Opiela, die Leiterin des Peiner Gesundheitsamtes.

Von Christian Meyer