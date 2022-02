Kreis Peine

Ist das schon der Beginn der langersehnten Trendwende? Zum zweiten Mal in Folge ist die Corona-Inzidenz im Kreis Peine gesunken, diesmal sogar noch deutlicher. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Samstag mit 1266,2 an. Das ist ein sattes Minus von 170,7 im Vergleich zum Freitag. Landesweit liegt Peine mit diesem Wert aber noch im oberen Drittel.

Niedersachsenweit ist die Inzidenz gestiegen

Im Landesschnitt ist die Inzidenz aber wieder leicht gestiegen. In Niedersachsen lag der Wert am Samstag bei 1220,5 (Vortag 1208,2). In Peines Nachbarkommune Celle ist das Infektionsgeschehen derzeit am kritischsten in Niedersachsen. Dort lag die Inzidenz am Samstag bei 2111,6. Es folgen Wolfsburg (1658,6), Goslar (1645,3) sowie Salzgitter (1636,7). Peine liegt in der Inzidenz-Reihenfolge auf Platz 13. Die besten Werte in Niedersachsen haben derzeit die Nachbarkommunen Northeim (577,5) und Göttingen (581,7).

Kliniken mussten mehr Corona-Patienten aufnehmen

Gestiegen ist auch ein wichtiger Indikator für die Corona-Lage im Land. Die Krankenhäuser haben in den vergangenen sieben Tagen wieder mehr Covid-19-Patienten aufgenommen, die Hospitalisierungsrate kletterte auf 11,7 – Warnstufe Rot. Noch in der gelben Warnstufe liegt die Intensivbetten-Kapazität. Der Indikator hier sankt leicht auf 5,7 Prozent (Vortag 5,8).

In Peine muss derzeit laut Divi-Intensivregister sogar kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

Von Christian Meyer