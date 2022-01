Peines Corona-Lage: 82 neue Fälle und hohe Omikron-Quote

Kreis Peine

Ab einer Inzidenz von über 350 gilt eine Kommune als Corona-Hotspot – und genau diesem Wert nähert sich der Landkreis Peine derzeit mit großen Schritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Donnerstag mit 343,8 an (Vortag 325,4). Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch hatte das Peiner Gesundheitsamt mehr als 100 Neuinfektionen gemeldet – auch das waren Rekordwerte. Auch am Donnerstag übertrafen die neuen Corona-Fälle erneut die Zahl der Vorwoche. 82 Neuinfektionen meldete der Landkreis.

Zu 85 Prozent Omikron-Variante

Am Donnerstag vor einer Woche waren es 70 gewesen. Damit stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Peine auf 9291. Nach unten korrigiert hat der Landkreis die Zahl der Personen, die aktuell erkrankt sind: 700 sind es. Die Zahl der Quarantäne-Fälle stieg auf 996. Die Zahl der Abstriche, die am Donnerstag im Corona-Testzentrum genommen wurden lässt befürchten, dass es noch mehr werden: 111 waren es. Zudem stellte das Gesundheitsamt fest, „dass die Omikron-Variante mittlerweile 85 Prozent aller Fälle ausmacht“.

Auch die Niedersachsen-Inzidenz steigt und steigt

Seit inzwischen elf Tagen kennt Peines Corona-Inzidenz nur noch eine Richtung – nach oben. Einen zwischenzeitlichen Rückgang hat das RKI nachträglich wieder korrigiert, weil gemeldete Corona-Fälle aus Peine noch nicht eingetragen waren. Der Landkreis liegt aber weiterhin noch knapp unter der durchschnittlichen Niedersachsen-Inzidenz, die am Donnerstag ebenfalls weiter auf 362,6 kletterte (Vortag 337,1).

Niedrigsten Inzidenzen an der Küste

Am kritischsten ist das Infektionsgeschehen im Bundesland derzeit in der Stadt Delmenhorst, die nur noch knapp unter einer 1000er-Inzidenz liegt (996,1). Es folgt der Landkreis Verden (846,8). Unter Peines Nachbarkommunen liegt die Stadt Salzgitter weit vorne (502,6). Am entspanntesten ist die Corona-Lage in den Küstenkreisen Wittmund (125,5) und Aurich (180,4).

Leicht verschlechtert haben sich weitere wichtige Werte in Niedersachsen: Der Leitindikator der Hospitalisierung, der anzeigt, wie viele Corona-Patienten zuletzt in Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, stieg von 4,6 auf 4,7. Der Anteil der Corona-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, stieg ebenfalls etwas. Der Intensivbetten-Indikator liegt nun bei 6,5 Prozent (Vortag 6,4).

Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße wird laut Intensivregister derzeit ein Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, beatmet werden muss er nicht.

Von Christian Meyer