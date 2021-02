Kreis Peine

Die Corona-Lage im Landkreis Peine bleibt sehr angespannt. Im Gegensatz zum Landestrend kletterte hier auch am Dienstag erneut die Inzidenz. Das Landesgesundheitsamt gab sie mit 169,1 an. Schon am Montag war sie auf 165,2 gestiegen. Peine hat damit weiterhin den dritthöchsten Wert in ganz Niedersachsen.

Wenig Abstriche im Peiner Testzentrum lassen hoffen

Nur in Uelzen (242,5) und Nienburg (229,8) ist das Infektionsgeschehen derzeit noch kritischer. Fast alle Nachbarkommunen Peines unterschritten dagegen inzwischen die 100er-Marke. Nur die Region Hannover (118,7) und der einst so stark betroffene Landkreis Gifhorn (107,6) haben es noch nicht ganz geschafft. Den Landes-Topwert hält weiterhin die Stadt Emden (16,0), die drei Tage in Folge ohne Neuinfektion blieb.

In Peine ist das zuletzt noch nicht gelungen. Montag hatte das Gesundheitsamt 12 neue Fälle gemeldet. Infizierte und Kontaktpersonen gleichermaßen: Gleich 730 Bürger des Landkreises befinden sich in Quarantäne, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Immerhin: Die geringe Zahl der Abstriche, die am Montag im Testzentrum an der Woltorfer Straße genommen wurde, lässt darauf hoffen, dass auch im Peiner Land die Inzidenz bald sinkt – mit 66 waren es vergleichsweise wenig.

Landesinzidenz sinkt dagegen erneut

Und auch gute Nachrichten gibt es: Im Peiner Klinikum erhielten die Pflegekräfte und Ärzte am Montag, genau 21 Tage nach ihrer ersten Dosis, die zweite Corona-Impfung.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Sieben-Tagesinzidenz in Niedersachsen liegt bei 77,7 (Vortag 78) – und ist damit nicht einmal halb so hoch wie die im Landkreis Peine. Dienstag hatte das Landesgesundheitsamt landesweit 377 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 143 304. Die Zahl der mit oder am Corona-Virus Verstorbenen war Dienstag um 62 auf nun 3347 gestiegen.

Von Christian Meyer