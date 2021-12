Peines Corona-Inzidenz sinkt ordentlich

Kreis Peine

Das ist ein Fünf-Wochen-Tiefstwert: Peines Corona-Inzidenz ist am Freitag deutlich gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 125,9 an. Am Vortag lag die Zahl noch bei 136,9. Knapp niedriger war Peines Inzidenz zuletzt am 17. November.

Vier Kommunen in Niedersachsen unter der 100er-Marke

Auch im landesweiten Vergleich steht der Kreis weiterhin gut da – er rangiert im unteren Drittel. Am kritischsten ist das Infektionsgeschehen dagegen im Landkreis Verden (377,3). Schon dahinter folgen Peines Nachbarkommunen Wolfsburg (238,2) und Salzgitter (212,8). Vier Kommunen in Niedersachsen sind bei der Corona-Inzidenz inzwischen aber unter die 100er-Marke gefallen: Am erfreulichsten sind die Werte an der Küste in Wittmund (59,2), Wilhelmshaven (63,8) und Friesland (64,7).

Drei Corona-Patienten auf der Peiner Intensivstation

Die durchschnittliche Inzidenz für ganz Niedersachsen ist am Freitag zwar ganz leicht gestiegen auf 156,0 (+0,5). Doch das ist im Vergleich aller Bundesländer der niedrigste Wert. In Thüringen ist das Infektionsgeschehen derzeit am dramatischsten (Inzidenz von 727). In Niedersachsen gehen dagegen auch die Werte anderer wichtiger Indikatoren in die richtige Richtung. Die Intensivbetten-Belegung sank von 9,7 auf 9,4 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen sank auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Krankenhäusern neu aufgenommen werden mussten. Der sogenannten Hospitalisierungswert liegt jetzt bei 4,8 (Vortag 4,9).

Im Peiner Klinikum werden derzeit laut Intensivregister drei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss invasiv beatmet werden.

Von Christian Meyer