Peines Corona-Inzidenz klettert – aber weniger stark als der Landeswert

Kreis Peine

Das war nur ein kurzer Richtungswechsel: Peines Corona-Inzidenz ist am Donnerstag erwartungsgemäß wieder angestiegen, liegt aber noch unter dem Pandemie-Rekordwert vom Dienstag (419,6). Das Robert-Koch-Institut gab den aktuellen Wert mit 394,6 an (Vortag 386,5).

Großer Sprung bei der Niedersachsen-Inzidenz

Nachdem das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwochabend den Höchstwert von 154 Corona-Neuinfektionen gemeldet hatte, kletterte auch Peines Inzidenz wieder. Im landesweiten Vergleich liegt der Kreis damit aber noch im unteren Mittelfeld und deutlich unter der Niedersachsen-Inzidenz, die am Donnerstag deutlich auf 512,3 stieg (Vortag 462,4).

Northeim die einzige Kommune mit Inzidenz unter 200

Am kritischsten ist die Lage im Bundesland weiterhin in der Stadt Delmenhorst, die inzwischen eine Inzidenz von 1407,7 vorweist. Es folgen die Kreise Harburg (977,3) und Verden (882,4). Von Peines Nachbarkommunen ist derzeit die Stadt Salzgitter am stärksten von Corona-Fällen betroffen, hier liegt die Inzidenz bei 808,7. Nur ein einziger Kreis im Land reißt derzeit nicht die 200er-Marke, Northeim liegt knapp darunter (198,8). Es folgen die Küsten-Kommunen Wilhelmshaven (216,8) und Friesland (239,5).

Mehr Corona-Patienten in Kliniken aufgenommen

Leicht verschlechtert hat sich ein weiterer wichtiger Wert in Niedersachsen: Der Leitindikator der Hospitalisierung, der anzeigt, wie viele Corona-Patienten zuletzt in Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, stieg weiter von 5,6 auf 5,9. Der Anteil der Corona-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hat sich dagegen verbessert. Der Intensivbetten-Indikator liegt nun bei 4,9 Prozent (Vortag 5,4).

Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße werden laut Intensivregister derzeit zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, beatmet werden muss davon keiner.

Von Christian Meyer