Peine

Würde Hubertus Heil (SPD) im Bundestag für eine Impfpflicht stimmen? Der Peiner Bundestagsabgeordnete und Arbeitsminister legt sich nicht endgültig fest. Zumindest findet er die Debatte darum legitim. Dennoch lässt er auch eine gewisse Position durchblicken.

Heil sieht „heute schon so etwas wie eine moralische Impfpflicht“. „Sich impfen zu lassen, ist nicht nur eine Frage der gesundheitlichen Eigenverantwortung, sondern auch der Solidarität mit Älteren und Vorerkrankten, mit unseren Kindern und denjenigen, die auf Intensivstationen schuften.“

„Moralische Impfpflicht“: Ob er im Bundestag für ein entsprechendes Muss stimmen würde, lässt der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil offen. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Fest steht für Heil: „Um die vierte Corona-Welle zu brechen, ist es wichtig, dass alle sich an die Regeln halten und sich noch mehr Menschen impfen lassen.“ Zwischen der Bundesregierung und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sei zudem vereinbart worden, „dass zügig eine Impfpflicht für Bereiche geschaffen wird, in denen Beschäftigte viel Kontakt mit besonders gefährdeten Gruppen haben – etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe“.

„Die darüber hinaus stattfindende Debatte über eine allgemeine Impfpflicht finde ich legitim. Wenn es dafür politische Mehrheiten gibt, muss sie rechtssicher und praktikabel sein.“ Wie er selbst stimmen würde, lässt Heil offen. Auf die Fragen der PAZ, ob er in der künftigen Ampelkoalition und insgesamt im Bundestag eine Mehrheit für eine Impfpflicht für möglich hält, dazu gab es von Heil keine Einschätzung. Ebenso wenig zu einer Vereinbarkeit einer Impfpflicht mit dem Grundgesetz. Eine rechtlich sichere Einschätzung wagt auch der Peiner Amtsgerichtsdirektor Dr. Wilfried Lehmann-Schmidtke nicht. Der Jurist verweist darauf, keine Verfassungsrechtler zu sein. „Die Impfpflicht spricht vielen aus dem Herzen“, sagt Lehmann-Schmidtke. Er sieht aber erhebliche Probleme bei der Umsetzung, unter anderem praktische.

Göttinger Staatsrechtler: Impfpflicht mit Grundgesetz vereinbar

Der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele hält laut Nachrichtenagentur dpa zur Umsetzung einer möglichen allgemeinen Corona-Impfpflicht auch einen Zwang zur Impfung für denkbar. „Die Möglichkeiten gehen los bei einem Ordnungsgeld, aber auch Freiheitsstrafen oder die Zwangsimpfung sind möglich.“ In der aktuellen Lage sei eine solche Pflicht nach seiner Einschätzung mit dem Grundgesetz vereinbar. „Eine Impfpflicht kann verhindern, dass wir als Gesellschaft jedes Jahr wieder in dieselbe Situation geraten. Davon ist das Recht Dritter auf körperliche Unversehrtheit berührt, genauso wie die allgemeine Handlungsfreiheit, die Berufsfreiheit und andere Rechtsgüter.“

Von Dirk Reitmeister