Peines Bürgermeister wünscht sich Solidarität im Kampf gegen Corona

Videobotschaft am bundesweiten Corona-Gedenktag: Klaus Saemann appellierte an die Peiner, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachlässig zu werden und ärgert sich über Corona-Leugner.

Anlässlich des Corona-Gedenktags waren die Flaggen am Peiner Rathaus mit einem Trauerflor versehen. Bürgermeister Klaus Saemann wandte sich in einer Video-Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Quelle: Christian Meyer