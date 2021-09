Peines Bürgermeister-Kandidatin Belte: „Sich nur zu beschweren, reicht nicht“

Peine

Hier, wo sonst so angenehmer Trubel und Feststimmung herrscht, sitzt Anja Belte ausnahmsweise mal ganz alleine auf einem Stuhl in diesem opulenten Saal, der ihr schon so viele schöne Stunden beschert hat und auf dem sie gerne über das glatte Parkett gleitet: Das Schützenhaus samt Gildesaal und Terrasse ist der Lieblingsplatz der Peiner Bürgermeister-Kandidatin der Freien Wähler Peiner Land-Peiner Bürgermeinschaft. Denn diesen Ort verbindet sie so sehr mit ihrem geliebten Peiner Freischießen. „Die Atmosphäre, die Gemeinschaft – das begeistert mich am Freischießen. Wenn ich daran denke, wie die Spielmannszüge durch die Stadt ziehen, kriege ich gleich Gänsehaut. Hier trifft man sich, unterhält sich, tauscht sich aus. Im Herbst finden auch die Bälle auf dem Gildesaal statt. Das mag ich, Tanzen ist schließlich lange auch ein großes Hobby für mich gewesen“, sagt die 31-Jährige.

Hier tanzt sie gerne auf Bällen der Korporationen und feiert Freischießen: Anja Belte an ihrem Lieblingsplatz, dem Gildesaal. Quelle: Ralf Büchler

Schon ganz jung aktiv in der Kommunalpolitik

Die Verbundenheit mit ihrer Geburtsstadt ist für Anja Belte ein wesentlicher Grund, warum sie sich kommunalpolitisch engagiert. Von 2011 bis 2016 sammelte sie bereits als eine der Jüngsten im Stadtrat Erfahrung. „Es reicht manchmal nicht, sich nur zu beschweren, es hilft, selber aktiv zu werden. So hat man auch noch mehr Möglichkeiten, auf Missstände hinzuweisen“, betont sie. Die Kommunalpolitik ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden: Ihr Vater ist der Ratsherr Karl-Heinrich Belte. Er zählte 1995 zu den Gründern der Peiner Bürgergemeinschaft, kandidierte 2014 selber für das Bürgermeister-Amt.

Ein Englisch-Lehrer als Vorbild

Seine Tochter meisterte einst am Ratsgymnasium ihr Abitur. Danach absolvierte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse Peine und sattelte mit diesem Wissen noch ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz-Uni in Hannover drauf. Seit 2018 lehrt die in einer Partnerschaft lebende Peinerin als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort Studierende zum Beispiel in Personal- und Arbeitsrecht oder Unternehmensführung. Bei ihrer Arbeit erinnert sie sich gerne an ihren Englisch-Lehrer am Gymnasium zurück, der für Anja Belte ein Vorbild war und ist: „Er hat es geschafft, seine Schüler zu motivieren und das Beste aus ihnen herauszuholen. Er hat mit Spaß unterrichtet – und dann hat auch das Lernen Spaß gemacht“, begründet sie. Auch Anja Belte unterrichtet gerne. „Man gibt sein Wissen weiter und kann Fortschritte bei den Studierenden sehen“, sagt sie.

Sie mag das Mystische im Herzberg und Geschichte Was darf es sein? Fünf kurze Entweder-oder-Fragen an Anja Belte, die Kandidatin der FW-PB für das Amt der Bürgermeisterin: Mallorca oder Grömitz? Grömitz, das ist eine wirklich schöne Ecke. Ich war schon mit meinen Eltern viel an Ost- und Nordsee unterwegs. Hund oder Katze? Ich finde Katzen toll, sie haben einen eigenen Charakter und man kann sie auch mal alleine zu Hause lassen. Rock oder Pop? Ich höre beides gerne, aber auch mal Schlager oder Musik aus den 50er- und 60er-Jahren. Krimi oder Doku? Doku. Ich interessiere mich sehr für Geschichte, das war auch einer meiner Leistungskurse und wäre meine zweite Richtung bei der Berufswahl gewesen. Sonntagmorgens laufen auf dem Fernsehsender Arte oft gute Sachen. Eixer See oder Herzberg? Herzberg. Ich habe früher nebenan Tennis beim PTC gespielt und mit den Jugendlichen hat der Verein oft Nachtwanderungen im Herzberg unternommen – das Areal hat so etwas Mystisches, das fasziniert mich.

Einsatz für mehr Radwege und Innenstadtgeschäfte

Fortschritte strebt Anja Belte auch für Peine an. „Die Stadt muss mehr Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten haben“, unterstreicht die FW-PB-Bürgermeister-Kandidatin. Deshalb müsse das Innenstadt-Konzept zukunftsfähig überarbeitet werden. „Dazu gehört für mich auch, dass Geschäfte außerhalb der Fußgängerzone möglich sind“, sagt Belte. Um die Wohn- und Lebensqualität der Stadt zu verbessern, müsse auch der Radverkehr ausgebaut und verbessert werden. „Das ist noch nicht so befriedigend. Da müssen auch andere Gemeinden mit ins Boot geholt werden“, betont Belte. Mit der Wählergemeinschaft FW-PB setzt sie sich daher unter anderem auch für die Schaffung von Rad-Spuren an der Celler Straße ein. Sie kämpft aber zum Beispiel auch dafür, dass der Weiße Schwan wieder ein Gasthaus werden soll. „Peine Marketing braucht einen schönen Standort, aber das muss nicht der Weiße Schwan sein“, betont sie.

Anja Belte vorm Pavillion im Peiner Stadtpark: Sie will sich für eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Peine einsetzen. Quelle: Ralf Büchler

Zuletzt gefreut hat sich die 31-Jährige darüber, dass nach entbehrungsreichen Monaten in der Corona-Krise „wieder kleine Dinge im Alltag möglich sind, wie zum Beispiel ein Restaurant-Besuch oder das Treffen mit Freunden“, betont sie. Das habe ihr sehr gefehlt. Zumal: Wegen der Corona-Krise unterrichtete auch Anja Belte lange Zeit vom Home-Office aus ihre Studierenden digital per Video-Konferenz. Am 14. Oktober soll es nun aber auch für sie zurück in den Präsenzunterricht gehen. Sie hofft, dass das klappt. Denn geärgert hat sie sich zuletzt ein wenig „über die Corona-Politik an der Uni“. Sie hätte sich mehr Aufklärung, zur Verfügung gestellte Masken für Studierende und mehr Kleingruppen gewünscht. „Ich finde, da hätte man mehr versuchen müssen.“

„Kurz und knapp“ mit Anja Belte In der Rubrik „Kurz und knapp“ komplettierte FW-PB-Bürgermeisterkandidatin Anja Belte drei Halbsätze: Ich kandidiere, weil... ich die aktuellen politischen Verhältnisse in unserer Stadt verändern möchte. Peine benötigt eine parteiunabhängige Leitung, die verständliche und neutrale Politik für alle Bürgerinnen und Bürger bietet. Mein wichtigstes Ziel ist es..., mehr Bürgernähe, Bürgerbeteiligung und Transparenz der Politik im Rathaus zu schaffen. Zudem möchte ich die Zusammenarbeit mit allen Gemeinden des Landkreises fördern und die Stadt als Mittelzentrum stärken. Dazu gehört eine attraktive Gestaltung durch bessere Einkaufs-, Wohn-, Freizeit-, und Kulturangebote. Ich lebe gerne in Peine, weil... es meine Heimat ist und ich mich mit Peine einfach verbunden fühle. Hier leben meine Familie und meine Freunde. Zudem schätze ich die Gemeinschaft und die Beschaulichkeit der Stadt und ich liebe das Peiner Freischießen.

Wenn sie sich mal ärgert, dann hilft ihr ein Hobby zum Entspannen. Anja Belte malt gerne – und zwar am liebsten abstrakt. „Das beruhigt mich“, sagt sie. In der Schule hatte sie unter anderem Kunst als Leistungskurs belegt und beschäftigt sich ohnehin gerne kreativ. „Ich gehe zum Beispiel auch gerne in Baumärkte. Ich mag den Geruch von Holz“, sagt sie. Für ihre Wohnung habe sie zuletzt an einem kleinen Nierentisch und Retro-Blumentöpfen geheimwerkt.

Mehr Zukunft statt Retro ist jedoch in der Kommunalpolitik gefragt. Anja Belte ist nach vielen Gesprächen optimistisch, ein gutes Ergebnis zu erzielen und mit der Wählergemeinschaft einen Nerv zu treffen. „Wir sind frei und unabhängig, hinter uns steht keine große Partei“, verweist sie auf bürgernahe Politik. Dass die Wählergemeinschaft großen Zulauf an Mitgliedern bekommen habe, „zeigt doch, dass ein Bedarf dafür da ist“.

Von Christian Meyer