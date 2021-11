Peinerin bei Autobahn-Unfall verletzt

Peine/Achim

Eine 34-jährige Peinerin wurde am Freitag bei einem Auffahr-Unfall auf der Autobahn 27 am Bremer Kreuz verletzt. Weil sich der Verkehr staute, hatte die Peinerin abgebremst. Doch eine hinter ihr Fahrende 27-Jährige aus Weener hatte laut Verdener Polizei das Stauende übersehen und krachte mit ihrem Seat in den VW der Peinerin, die in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Folge-Unfall mit weiteren Verletzten

Beide Autos musste abgeschleppt werden, den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 10 000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfall-Aufnahme hatten die Einsatzkräfte den rechten Fahrstreifen gesperrt – das führte zu einem weiteren Rückstau und einem weiteren Auffahr-Unfall, bei dem ein 24-Jähriger aus Leer und dessen 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Von Redaktion