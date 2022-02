Seit 20 Jahren lebt Kristin Palitza in Afrika, geboren wurde sie in Peine. Anfang Juni wird sie in Kapstadt Regionalbüroleiterin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mit der PAZ sprach die 47-Jährige über Leben und Arbeiten in Afrika, Osterfeuer in ihrem Heimatort Vöhrum und das Peiner Freischießen.