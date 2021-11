Peiner überrascht zwei Auto-Aufbrecher bei der Tat

Peine

Versuchter Einbruch in ein geparktes Auto: Ein 32-jähriger Peiner hat am Mittwoch gegen 18 Uhr zwei unbekannte Männer überrascht, die offensichtlich versuchten, seinen VW aufzubrechen. Als der Eigentümer zu seinem geparkten Wagen an der Peiner Jägerstraße kam, stellte er fest, dass zwei Männer sich am Auto „zu schaffen machten“. Als er sich näherte, ergriffen die Täter allerdings erfolgreich die Flucht. Polizeisprecher Malte Jansen sagt: „ Augenscheinlich blieb es beim Versuch, und es wurde nichts gestohlen. Aufgrund der Dunkelheit war eine nähere Beschreibung der Männer nicht möglich.“

Von der Redaktion