Peiner stimmen am Sonntag zum zweiten Mal in zwei Wochen ab

Kreis Peine

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen sind die Peiner am Sonntag erneut zum Urnengang aufgerufen. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden über die Machtverhältnisse im Bundestag und welcher der zwölf Direktkandidaten für den Wahlkreises Gifhorn-Peine in das Parlament zieht. Außerdem stehen Stichwahlen an für das Amt des Peiner Landrats oder der Landrätin sowie des Hohenhamelner Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin an.

Zur Bundestagswahl sind 220 179 Wahlberechtigte aufgerufen

Zur Bundestagswahl sind für den Wahlkreis Gifhorn-Peine 220 179 Wahlberechtigte ab 18 Jahren aufgerufen. Bei der Landratswahl sind es für den Kreis Peine 109 867 und bei der Bürgermeisterwahl in Hohenhameln rund 7620 Wahlberechtigte ab 16 Jahren. Mit den Kreuzen auf den Wahlzetteln wird es diesmal einfacher, denn es sind nur maximal vier: Je eins für die Erst- und die Zweitstimme bei der Bundestagswahl, eins für die Landratswahl und noch eins für die Bürgermeisterwahl.

Für die CDU geht Ingrid Pahlmann (Gifhorn) bei der Bundestagswahl ins Rennen und für die SPD Hubertus Heil (Peine). Direktkandidat für die FDP ist Thomas Schellhorn (Vechelde). Für die AfD tritt Stefan Marzischewski-Drewes (Gifhorn) an. Kandidat der Grünen ist Henrik Werner (Hillerse). Für die Tierschutzpartei ist Marika Orend (Edemissen) aufgestellt. Für die Freien Wähler stellt sich Wolfgang Gemba (Edemissen) zur Wahl. Die Basis ist mit Marita Draheim (Ilsede) vertreten. Kandidatin der Liberal-Konservativen Reformer ist Nadine Schladebeck (Leiferde). Für die Partei Frieden tritt Ute Vibeke Neumann (Edemissen) an. Angela Kunick (Gladbeck) steht für das Internationalistische Bündnis zur Wahl.

Seit 1998 hat Heil das Direktmandat für den Wahlkreis Gifhorn-Peine sechs Mal in Folge gewonnen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte es aber ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ingrid Pahlmann gegeben, bei dem Heil mit 37,9 Prozent der Erststimmen vor Pahlmann mit 35,9 Prozent lag. Bei der Zweitstimme für die Partei lag die CDU mit 33,6 Prozent vor der SPD mit 30,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 76,9 Prozent.

Der amtierende Bundesarbeitsminister Heil strebt seine siebte Legislaturperiode an. Sollte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach der Wahl ein Regierungsteam zusammenstellen, signalisierte Heil, dass er wieder für das Amt zur Verfügung stehen würde. Die Christdemokratin Pahlmann tritt zum dritten Mal an.

Stichwahlen: Kandidaten und Kandidatinnen müssen in die zweite Runde

Um Peiner Landrat oder Landrätin zu werden, braucht ein Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte aller Stimmen im ersten Anlauf. Dies hat am 12. September niemand von den vier Kandidatinnen und Kandidaten geschafft. Deshalb gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen Henning Heiß (SPD) mit rund 44 Prozent und Banafsheh Nourkhiz (CDU) mit etwa 26 Prozent am Sonntag in die Stichwahl. Auf dem Wahlzettel stehen beide Namen und einige weitere Informationen, dahinter ist jeweils Platz für das Kreuz. Achtung: Jeder Wähler hat hier nur eine Stimme. Dies gilt auch für die Bürgermeisterstichwahl in Hohenhameln. Hier treten Uwe Semper (SPD), der im ersten Durchgang 45,9 Prozent erreichte, und Anja Böttcher (CDU), die auf 25 Prozent kam, gegeneinander an.

Landesweit rund 220 000 Jungwähler am Start

Zur Teilnahme an der Bundestagswahl sind landesweit gut sechs Millionen Wahlberechtigte in rund 8200 Wahlbezirken aufgerufen. Darunter sind rund 220 000 Jungwähler im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, wie nach Angaben der Landeswahlleitung aus Daten des Landesstatistikamtes hervorgeht. 21 Parteien sowie 21 Einzelbewerber treten zur Bundestagswahl in Niedersachsen an, teilte die Landeswahlleitung im August mit. Insgesamt stehen 527 Kandidaten zur Wahl – davon sind 177 weiblich. Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre. Der jüngste Bewerber ist 18 Jahre und der älteste 77 Jahre alt.

Von Jan Tiemann