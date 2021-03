Peine

Die Anklagepunkte haben es in sich: Wegen Vergewaltigung, bewaffnetem Drogenhandel und dem Besitz von Drogen muss sich ein 36-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Als Tatzeitpunkt wird der 16. Oktober 2020 angegeben, zu dem Zeitpunkt lebte der Mann in Peine. Der Prozess beginnt am Montag, 12. April, um 9 Uhr in Saal 149. Es sind drei Folgetermine angesetzt.

Der Angeklagte soll am 16. Oktober vergangenen Jahres gegen 20 Uhr mit einer Frau, die bei ihm in seiner Wohnung in Peine Marihuana kaufen wollte, in Streit geraten sein. In diesem Zusammenhang soll er sie zunächst geschlagen und geschubst und dann in sein Schlafzimmer gezogen und dort vergewaltigt haben.

Frau flüchtete und rief die Polizei zu Hilfe

Laut Prozessvorschau soll die Frau nach diesem Vorfall geflüchtet sein und die Polizei verständigt haben. Die herbeigerufenen Polizisten haben dann in der Wohnung des Angeklagten etwa 500 Gramm Marihuana sowie einen Teleskopschlagstock aufgefunden. Der Angeklagte wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Von Kerstin Wosnitza