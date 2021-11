Peiner können fiktiven Einsatz der Polizei leiten

Peine

Ungewöhnliche Aktion: Die Polizei Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel wirbt für eine Kampagne zum Thema Einbruchschutz auf ihrer Facebook-Seite. Die Beamten haben zusammen mit Polizeikräften der Diensthundeführerstaffel aus Braunschweig und der Zentralen Polizeidirektion Hannover zahlreiche Filmsequenzen in Baddeckenstedt bei Salzgitter aufgenommen. Dabei wurde ein fiktiver Einbruch in ein Wohnhaus als Einsatz-Anlass dargestellt und das Agieren der Polizeikräfte ab Beginn der Meldung bis zur Festnahme des Täters nachgestellt. Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Ab Dienstag, 16. November, um 18 Uhr startet offiziell die Kampagne. Interaktiv können die Bürger dann an dem Einsatz teilnehmen und bestimmen, wie die Ermittlungen verlaufen sollen.“ Daneben berät das Präventionsteam der Polizei kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Einen Termin kann unter der Rufnummer (0 53 41) 1 89 71 09 vereinbaren.

