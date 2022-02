Kreis Peine

Sauberes Trinkwasser ist eine Selbstverständlichkeit. Oder? Dass unser gewohnter Standard längst nicht überall gilt, erklärte Mario Thiele vom Nabu-Kreisverband Peine bei einem Online-Vortrag zum Thema Wasser. Zudem war zu erfahren, dass man einen großen Beitrag für den Umweltschutz leistet, wenn man sich aus der Leitung und nicht aus Flaschen mit Trinkwasser versorgt, und dies bei uns wegen der hohen Qualität auch bedenkenlos tun kann.

Trinkwasser ist ein kostbares Gut

Die Zahlen machen nachdenklich: Zwar besteht die Erde zu zwei Dritteln aus Wasser, aber nur 2,5 Prozent sind laut Thiele als Trinkwasser nutzbar. „Nur 0,3 Prozent der weltweiten Trinkwasserreserven sind für uns zugänglich. 2,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und 4,3 Milliarden Menschen nutzen keine sanitären Anlagen. Wir sollten dem bei uns stets sauberen Leitungswasser mehr Wertschätzung entgegenbringen“, führte Thiele gegenüber den 26 Teilnehmern an der Veranstaltung aus.

Es ist viel Arbeit, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen

Auch Sandra Ramdohr, Sprecherin des Wasserverbandes Peine, plädierte für eine „Wasserwende“. Sie erklärte, wie das Wasser zum Endverbraucher in die Leitung kommt und wie viel Arbeit damit verbunden ist. Leitungswasser sei das am besten und intensivsten untersuchte Lebensmittel in Deutschland. Täglich verbrauche eine Person rund 120 Liter davon. „Allerdings nur vier Prozent für Essen und Trinken. Den Hauptanteil machen Duschen, Baden und die Toilettenspülung aus. Wir verzeichnen deutliche Nutzungsspitzen morgens und abends oder auch in der Halbzeitpause bei Fußball-Weltmeisterschaften“, erklärte Ramdohr.

Auch der Wasserverband kämpfe mit Herausforderungen wie dem Klimawandel, den Belastungen durch die Landwirtschaft und dem komplizierter werdenden Schutz der Ressourcen. Ziel sei es, auch in Zukunft eine hohe Versorgungssicherheit und eine sehr gute Qualität sicherzustellen.

Leere Getränkeflaschen: Der Transport von Trinkwasser in Flaschen belastet die Umwelt erheblich – und ist leicht vermeidbar. Quelle: Joern Pollex, ddp

Jeder Einzelne könne einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten, wenn er weniger Flaschenwasser konsumiere und mehr Leitungswasser trinke, war zu erfahren. So verbrauchen wir 600-mal weniger Kohlendioxid, wenn wir einen Liter Leitungswasser trinken statt Flaschenwasser. Insgesamt könnten dadurch bundesweit rund drei Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Zudem würden wir neun Milliarden Plastikflaschen sparen. „Und es spart Geld, denn ein Kubikmeter Leitungswasser kostet nur 1,49 Euro. Flaschenwasser ist deutlich teurer, und nach Hause schleppen muss man es auch noch“, machte Jan Christoph Freye deutlich.

Der Umstieg auf Leitungswasser ist sicher und einfach

Sein Verein a tip:tap wird aus Bundesmitteln gefördert und hat sich der Aufklärung zum Thema Leitungswasser verschrieben. So informieren Freye und seine Mitstreiter in Kitas und Schulen, aber auch in Unternehmen oder bei Veranstaltungen, wie sicher und einfach der Umstieg auf Leitungswasser ist. „Gerne möchten wir neue Trinkorte schaffen wie zum Beispiel Trinkbrunnen. Bisher gibt es im Landkreis Peine noch keinen, aber es gibt bereits so genannte Refill-Stationen, an denen man seine Trinkflasche auffüllen kann. Diese befinden sich zum Beispiel in Geschäften oder in öffentlichen Gebäuden“, berichtet der Experte.

Jan Christoph Freye vom Verein a tip:tap informiert über das Thema Leitungswasser. Quelle: Nicole Laskowski

In Stadt und Landkreis seien unter anderem der Weltladen, Peine Marketing, Radieschen Naturkost, die Blütenmanufaktur, der Wasserverband (wenn wieder für Besucher geöffnet), die Geschäftsstelle der Öffentlichen Versicherung Wendeburg und das Pflanzeneck Wense dabei. Weitere Interessenten können sich jederzeit melden. Informationen gibt es auf der Internetseite www.wasserwende.org.

Zum Abschluss bekräftigte der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Peine, Hans-Herrmann Goetzke, noch einmal, wie wichtig es sei, die Wasserwende anzugehen. Allein, um Wasser in Flaschen aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen, seien jährlich 90 000 Lastwagen unterwegs – keine gute Klimabilanz. Zudem lud er zu weiteren Online-Vorträgen des Nabu ein. Geplant sei am 15. Februar ein Abend zum Thema „Strom“. Im März steht dann das Thema „Naturnahes Gärtnern“ auf dem Programm.

Infos zu allen Veranstaltungen und zur Arbeit des Nabu finden sich auf der Internetseite www.nabu-peine.de

Von Nicole Laskowski