Peiner können Einspruch gegen Bußgeldbescheid einlegen

In der ganzen Diskussion um die problematische Baustellen-Beschilderung auf der Ilseder Straße (B 444) hat Martin Fonfara aus Klein Ilsede etwas entdeckt, was vermutlich bisher wenige registriert haben. Er sagt: „Die Radar-Messanlage hat vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme Ende September bis zur Einrichtung der Baustellen-Geschwindigkeitsbegrenzung eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Wer aus Peine kommend in Richtung Ilsede fuhr, dem wurde dies auch so vorgeschrieben. Am Ortsausgangsschild Peine existiert ein Verkehrszeichen, das auf Tempo 70 begrenzt.“

Wer jedoch von der Bundesstraße 65 aus Richtung Stahlwerkbrücke kommend nach Ilsede abbog, habe bis zur Messstelle kein Verkehrszeichen passiert, das ihn ebenfalls in der Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzte. Entsprechende Schilder stünden erst hinter dem stationären Blitzer. Somit galt laut Fonfara für diese Fahrzeugführer eine Höchstgeschwindigkeit von außerorts Tempo 100. Ein mittelmäßig motorisiertes Fahrzeug sei durchaus in der Lage, innerhalb dieser Wegstrecke diese Geschwindigkeit zu erreichen.

„Offen bleibt daher die Frage, wie viele Fahrer der Blitzer nach dem Abbiegen von der B 65 auf die B 444 mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 bis 100 km/h gemessen hat, Und wer für eine Ordnungswidrigkeit belangt wurde oder wird, die praktisch gar nicht existent ist?“, fragt der Klein Ilseder.

Aufstellung der Schilder Mitte nächster Woche

Auf unsere Anfrage dazu erklärt die Stadt Peine: Um die Geschwindigkeit auf der B 444 in Richtung Ilsede aus jeder Richtung kommend eindeutig und einheitlich zu regeln, habe man auf dem Zubringer von der B 65 (aus Richtung Dungelbeck kommend) die Aufstellung von Tempo-70-Schildern verkehrsbehördlich angeordnet. Stadtsprecherin Petra Neumann weiter: „Die Aufstellung durch das niedersächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger ist für Mitte nächster Woche geplant.“

Und der Landkreis Peine weist daraufhin, dass jeder, der beim stationären Blitzer einen Bußgeldbescheid erhalten hat, natürlich das Recht hat, Einspruch dagegen einzulegen. „Auf den jeweiligen Bußgeldbescheid stehen die Kontaktdaten“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

