Peiner gedenken der jüdischen Opfer der Reichspogromnacht 1938

Peine

„Der 9. November 1938 ist eines der schlimmsten Ereignisse in der Geschichte Deutschlands gewesen“: In eindringlichen Worten erinnerte der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) an die Reichspogromnacht, die vor 83 Jahren in der Nacht zum 10. November deutschlandweit und somit auch in der Fuhsestadt stattfand. Im Gedenken an die jüdischen Opfer trafen sich am Dienstag Bürger, Schüler, Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Kirchen sowie Mitglieder der jüdischen Gemeinde Braunschweig am Mahnmal an der Hans-Marburger-Straße, wo bis zur Pogromnacht die Peiner Synagoge stand.

Bürgermeister Klaus Saemann erinnerte an das schlimmste Verbrechen der deutschen Geschichte. Quelle: Jan Tiemann

Auf Befehl der Geheimen Staatspolizei sind in Peine mindestens 14 jüdische Männer verhaftet worden, sagte Saemann. Die Nationalsozialisten drangen bis zum Morgen in Wohnungen und Geschäfte ein. Im Laufe des Vormittags des 10. November zündeten sie dann die Synagoge an. „Sie brannte am helllichten Tage, für alle sichtbar und mit ihr auch Hans Marburger“, schilderte Saemann. „So verschwand die Synagoge, welche einst fester Platz der jüdischen Gemeinde in Peine war.“ Die Novemberpogrome seien der Weg in den Holocaust gewesen, dem schlimmsten Verbrechen der Menschheit.

Eine Aufgabe in diesen schwierigen Tagen sei es, menschenverachtendes Verhalten nicht zu dulden. „Zuschauen und nicht handeln, bedeutet letztlich auch mitmachen“, mahnte Saemann. Die, die sich alleine gelassen fühlen würden, dürften nicht in die Arne derjenigen gelangen, die „einfache Antworten auf schwierige Fragen geben“. Der bestehenden und nachfolgenden Generation müsse gezeigt werden, dass man aus der Geschichte gelernt hat und dass sich so etwas niemals wiederholen darf.

Renate Wagner-Redding, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Braunschweig. Quelle: Jan Tiemann

„Die Judenfeindlichkeit in Deutschland und in der Welt ist am Erstarken“, betonte Renate Wagner-Redding, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Braunschweig. Sie forderte auf, Hass und Gewalt offen und sichtbar entgegenzustehen. Gerade die jungen Menschen würden in den Neuen Medien mit Hass, Vorurteilen und rechtem Gedankengut konfrontiert. „Bleibt nicht still“, mahnte sie.

Als dann Svetlana Kundish, Kantorin der jüdischen Gemeinde Braunschweig, mit beeindruckender Stimme das jüdische Gebet „El Male Rachamim – barmherziger Gott“ zum Gedenken an die Holocaust-Opfer sang, herrschten allerdings Schweigen und Stille.

Von Jan Tiemann