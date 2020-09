Kreis Peine

Auf einer Weide in Eddesse sind vier Schafe angegriffen worden. Die Art der Kehlbisse deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Wolf hin. Der ehrenamtliche Peiner Wolfsberater Lüder Richter hat DNA-Proben entnommen, erst wenn die Prüfergebnisse vorliegen, lässt sich mit Sicherheit sagen, ob ein Wolf oder Hund die Tiere gerissen hat. „Die Proben schicke ich an das Wolfsbüro in Hannover und von dort gehen sie an ein Labor. Bis die Ergebnisse feststehen, kann es einige Wochen dauern.“

Kein genereller Abschuss

In der jüngeren Vergangenheit haben sich Angriffe von Wölfen auf Schafe und Ziegen gehäuft. Sogar Ponys und ein Kalb wurden gerissen. Richter kann die Sorgen der Tierhalter verstehen. Herdenschutzzäune, Hütehunde oder beides zusammen können ein wirksamer Schutz gegen Wolfsattacken sein, aber beides sei auch kostspielig und arbeitsintensiv. Einen generellen Abschuss der Raubtiere lehnt Richter ab: „Der Wolf hat die gleiche Berechtigung wie jedes andere Tier zu leben.“ Der Wolfsberater würde sich wünschen, dass sich Politiker, Tierhalter und Umweltschützer an einen Tisch setzen, um möglichst schnell einen Konsens zu finden. Denkbar wären Obergrenze für die Anzahl der Wölfe im Land, wie es sie in Frankreich bereits gibt.

„Für Menschen geht von Wölfen grundsätzlich keine Gefahr aus“, sagt Richter. Die Tiere seien von Natur aus vorsichtig und würden normalerweise Begegnungen mit Menschen meiden. Bei Wolfsbegegnungen sollte man die Ruhe bewahren. Denn normalerweise trete ein Wolf, der entdeckt wird, die Flucht an. Berichte über Angriffe aus früheren Jahrhunderten ließen sich zum größten Teil auf tollwütige Wölfe zurückführen. Richter warnt davor, Tiere gezielt anzulocken oder zu füttern. Dadurch könnte sich die instinktive Vorsicht Menschen gegenüber verringern.

Von Jan Tiemann