Peiner Wirtschaftsspiegel erstmals digital präsentiert

Ilsede

Praktisch wie Fernsehen: Aus dem „Studio“ in der Gebläsehalle in Ilsede ist die Präsentation des Peiner Wirtschaftsspiegels am Montag, 7. Dezember, 18 Uhr, live über den Internetkanal Youtube auf Sendung gegangen. Im Format einer Talkshow unterhielten sich die Moderatorinnen Melanie Stallmann und Madlen Richter etwas mehr als 30 Minuten lang mit ihren vier Gästen über interessante Themen rund um das Handwerk in Peine. Hintergrund war, dass der Peiner Wirtschaftsspiegel, der von der PAZ herausgegeben wird, diesmal wegen der Corona-Beschränkungen nicht im gewohnten Rahmen vorgestellt werden konnte. In der aktuellen Ausgabe der informativen Broschüre geht es schwerpunktmäßig um das Handwerk.

Wie ergeht es dem Handwerk während der Pandemie?

Wie ergeht es diesem Wirtschaftszweig während der Pandemie? Wie kann die Sparkasse die Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit unterstützen? Ist das Handwerk für den Nachwuchs interessant genug? Das waren einige der Fragen, denen während der Sendung auf den Grund gegangen wurde.

Stallmann ist Redaktionsleiterin des Wirtschaftsspiegels, Richter Marketing-Managerin bei der Wito. Beide spielten sich souverän die Bälle zu und sorgten dafür, dass die Diskussionsteilnehmer ausgewogen zu Wort kamen. Kreishandwerksmeister Ulf Glagow blickte auf die zurückliegenden Monate zurück. „Angesichts voller Auftragsbücher hat das Handwerk zunächst gelassen auf die Krise reagiert und kam bislang überwiegend auch gut hindurch. Das gilt unter anderem für die Baubranche. Hart getroffen hat es aber zum Beispiel die Friseure, die im ersten Lockdown komplett schließen mussten“, sagte er. Die Fleischer hätten Einbrüche beim Catering verzeichnet, „aber dafür haben die Menschen sehr viel Fleisch zum Selberkochen gekauft“.

So sah der Talk am heimischen Bildschirm aus. Quelle: Kerstin Wosnitza

Auch Bäckermeister Dirk Grete, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, musste sich auf die veränderte Situation einstellen. „Die Nachfrage nach Snacks und belegten Brötchen ist zurück gegangen, weil so viele Menschen im Homeoffice sind“, hat er beobachtet. Eine besondere Herausforderung sei die Corona-Infektion einer Mitarbeiterin gewesen, die eine 14-tägige Quarantäne von 15 Kollegen zur Folge hatte: „Wir haben die Situation gemeistert, und die Kunden haben nichts davon gemerkt.“ Damit die Produktion gewährleistet ist, werde in der Backstube zurzeit in zwei Schichten gearbeitet. Wenn eine Gruppe ausfällt, könne die zweite weiterarbeiten.

Im Handwerk kann man durchaus Karriere machen

Der Geschäftsführer des Traditions-Unternehmens Gebrüder Deneke, Frederik Stolte, ist ein Beispiel dafür, dass man im Handwerk durchaus Karriere machen kann: Er hat sich in seinem Ausbildungsbetrieb nach und nach bis an die Spitze hochgearbeitet. „Dazu gehört Ehrgeiz, Fleiß, Leidenschaft, persönliches Engagement und natürlich auch Glück. Man braucht aber auch Menschen, die einen unterstützen“, macht er deutlich. Es sei nicht ganz einfach, in dem Betrieb Chef zu sein, in dem man schon gelernt hat, aber er habe einen Weg gefunden. Wichtig sei ihm, sich für die Mitarbeiter zu interessieren und ein familiäres Umfeld zu schaffen.

Vierter Gesprächspartner war der Bereichsleiter Firmenkunden der Sparkasse Hildeheim-Goslar-Peine, Marcel Schmidt, der über die Probleme vieler Kunden im Gebiet des Geldinstituts berichtete. „Schwer ist es für die Hotel- und die Tourismusbranche, die bereits zum zweiten Mal einen Lockdown überstehen muss“, weiß er. Auch der lokale Einzelhandel habe sehr zu kämpfen, und die Automobilindustrie stehe mit der Umstellung von Verbrennungs- auf alternative Antriebe und der Corona-Pandemie gleich vor zwei großen Aufgaben. Das alles spiegelt sich auch bei der Sparkasse wieder. Normalerweise werden jährlich rund 150 Anforderungen zur Aussetzung der Tilgung von Krediten eingereicht. In diesem Jahr seien es bereits 4000 gewesen.

Nach einer kurzweiligen halben Stunde ging der Talk mit der Beantwortung einiger Zuschauer-Anfragen zu Ende. Die erste Veranstaltung dieser Art soll nicht die letzte sein: Das Format wurde zwar aufgrund der aktuellen Situation entwickelt, soll aber auch in Zukunft bleiben. So soll es den Wirtschafts-Talk mit immer wieder wechselnden Gästen zu Beginn einer jeden Wirtschaftsspiegel-Veranstaltung geben. Zudem werden die Gesprächsrunden aufgezeichnet und später im Netz zu sehen sein. „Damit bieten wir einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit, bei örtlichen Unternehmen hinter die Kulissen zu schauen und aktuelle Entwicklungen zu verfolgen“, freut sich Stallmann.

Von Kerstin Wosnitza