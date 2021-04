Peiner Wirte protestieren für Öffnungsperspektive

Peine

Verzweiflung, Frustration und Zukunftsangst sind bei Peines Gastronomen derzeit üppiger als die Zahl an Bestellungen fürs Außer-Haus-Angebot oder die Buchungen für Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern. Seit November hält der Endlos-Lockdown an, es dürfen keine Gäste im Restaurant oder im Biergarten bewirtet werden. „Die Situation ist extrem frustrierend. Die größte Schwierigkeit aber ist nun, dass wir derzeit gefühlt im Nichts leben, weil wir wieder keine Ziel- oder Zeitangaben bekommen haben, wann wir wieder loslegen dürfen. Wir brauchen eine Öffnungsperspektive“, betont Torsten Kowohl, der Chef des Peiner Theaterrestaurants Festsäle. Deshalb hat sich der Vorsitzende mit dem Dehoga-Kreisverband jetzt auch an einer landesweiten Initiative beteiligt – der Leere-Kochtöpfe-Aktion.

Nicht nur die Töpfe, auch die Rücklagenkassen sind leer

Kowohl und Jörg Schmidt von der Peiner Bürgerschänke übergaben den Peiner Landtagsabgeordneten Matthias Möhle (SPD) und Christoph Plett (CDU) symbolisch einen leeren Kochtopf, um auf die dramatische und existenzgefährdende Situation im Hotel- und Gastgewerbe hinzuweisen. Denn nach fast acht Monaten Gastronomie-Lockdown innerhalb eines Jahres seien nicht nur die Töpfe leer, sondern auch die Rücklagenkassen und die Herzen.

Der Dehoga-Kreisvorsitzende Torsten Kowohl (rechts) überreichte auch dem SPD-Landtagsabgeordneten Matthias Möhle einen leeren Kochtopf und tauschte sich mit ihm über die Corona-Sorgen des Gastgewerbes aus. Quelle: privat

„Die November- und Dezemberhilfen waren ja gut – aber jetzt ist alles aufgebraucht, es muss weitergehen“, betonte Bürgerschänken-Inhaber Jörg Schmidt. Je länger der Lockdown noch dauere, umso größer sei die Gefahr, dass Personal für immer abwandere. „Viele haben sich einen Nebenjob gesucht. Wenn in der Gastronomie die Perspektive fehlt, ist die Gefahr groß, dass sie in einem anderen Bereich bleiben“, verdeutlicht Schmidt.

Öffnung der Außengastronomie alleine reicht den Wirten nicht

In einer Umfrage des Dehoga-Landesverbands hatten die Betriebe dramatische Zahlen übermittelt. Fast jeder vierte Betrieb steht vor der Geschäftsaufgabe und circa zwei Millionen Mitarbeiter haben Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Seit März 2020 brach der Umsatz bis jetzt um insgesamt 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Auch die zunächst in Aussicht gestellte Öffnung der Außengastronomie sei für Niedersachsens Wirte keine echte Perspektive. 85 Prozent der befragten Betriebe verwiesen darauf, dass die Wirtschaftlichkeit bei einer alleinigen Öffnung der Außengastronomie nicht gegeben sei. Hinzu kommt, dass viele Betriebe schlicht keinen Außenbereich haben.

Die Peiner Bürgerschänke hat zwar einen Biergarten, doch Jörg Schmidt ist überzeugt davon, dass es sich nicht rentieren würde, ihn alleine zu öffnen. „Das ist zu wetterabhängig und eher etwas für Betriebe die Laufkundschaft haben, zum Beispiel in der Innenstadt. Wir verdienen abends unser Geld.“

Verweis auf Öffnungsszenarien in Österreich und England

Während der Heide-Park in Soltau seine Türen mit einem Hygienekonzept im Mai wieder öffnen darf und auch Friseure oder Gartencenter wieder besucht werden dürfen, müssen die Gastronomen sich weiterhin gedulden. „Ich gönne es allen anderen ja, die aufmachen dürfen“, unterstreicht Jörg Schmidt, „aber wir fühlen uns im Stich gelassen, man hatte zuletzt das Gefühl, wir sind nicht mal mehr im Gespräch“, klagt er.

Dieses Gefühl beschleicht auch Festsälen-Restaurant-Chef Kowohl. Er vermisst Öffnungsszenarien und Vorschläge wie es sie in Österreich oder England längst gäbe. „Wir müssen schließlich auch Personal einplanen und Einkäufe tätigen. Solche Vorbereitungen nach dem Lockdown brauchen sicherlich auch vier Wochen“, unterstreicht er.

Mit seinem „Notruf“ bittet der Dehoga-Landesverband die Politik dringend um die Bereitstellung „neuer Rezepturen“ für einen Weg aus der Krise. „Eine ,neue Normalität‘ darf nicht ohne Gastronomie stattfinden. Das deutsche Gastgewerbe bedeutet Lebensfreude, Genuss, soziales Leben und ein sicheres Vergnügen“, betonte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke.

Von Christian Meyer