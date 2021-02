Peiner Winterdienst befindet sich im Dauereinsatz

Kreis Peine

Der Winter hat den Landkreis Peine im eisigen Griff. Der Schnee liegt so hoch wie schon lange nicht mehr, und an vielen Stellen sind Räumfahrzeuge oder Trecker mit Pflügen unterwegs, um für möglichst freie Straßen und Wege zu sorgen. Auch die Bürger sind mit Schneeschaufeln draußen in der Kälte, um die Zugänge zu den eigenen Häusern und Wohnungen von der weißen Masse zu befreien.

Bereits seit Freitag befindet sich der Winterdienst des Landkreises Peine in Alarmbereitschaft. Speziell für den Sonntag wurde zusätzliches Personal bereitgestellt, um einen 24-Stunden-Schichtbertrieb durchgängig zu gewährleisten. Die Kreisstraßen des Landkreises sind in sechs Räum- und Streubezirke aufgeteilt. Insgesamt sind sechs Fahrzeuge (drei eigene Fahrzeuge und drei Fremdfirmen) seit Samstagabend im Dauereinsatz, um die anhaltenden Schneeverwehungen zu bekämpfen.

Straßen sind tückisch

Kreissprecherin Katja Schröder sagt: „Zurzeit wird sich auf das reine Räumen der Kreisstraßen konzentriert, da ein Ausbringen von Streusalz bei den tiefen Temperaturen wirkungslos ist. Die Tauwirkung des Salzes ist bei dieser Kälte sehr stark eingeschränkt, zudem würde das Streusalz durch die Räumvorgänge ohnehin von der Straße geschoben werden. Der Wind stellt momentan mit den damit einhergehenden Schneeverwehungen das größte Problem dar, sodass eine Besserung der Verkehrslage erst in den kommenden Tagen zu erwarten ist.“

Sie warnt: Die Straßen sind tückisch. Teilbereiche sind zwar frei befahrbar, doch schon hinter der nächsten Kurve erwartet den Autofahrer eine durchgehende Schneedecke. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, langsam und mit der passenden Winterbereifung zu fahren, „da uns eine geschlossene Schneedecke noch einige Tage erhalten bleiben wird“.

Innerhalb der Ortschaften sind die Verhältnisse durch die Schneemassen sehr beengt. Wenn auf den Gehwegen nicht genug Platz vorhanden ist, um den Schnee aufzuhäufen, muss der Schnee auf dem eigenen Grundstück untergebracht werden. Er gehört nicht auf die Straße, denn das nächste Räumfahrzeug wird den Schnee sonst unweigerlich wieder auf den Gehweg schieben. „Die Radwege können zurzeit erst nachrangig im Winterdienst behandelt werden. Die Straßen müssen nach dem Schneefall erst geräumt werden, um die Radwege nicht erneut mit Schnee vom Räumfahrzeug zu bedecken“, so Schröder.

Von Thomas Kröger