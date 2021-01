Peine

Das ging schnell: An diesem Mittwoch hatten wir darüber berichtet, dass der Opferhilfeverein Weißer Ring in Peine neue Räume sucht. Nur einen Tag später meldete sich Geschäftsführer Gerhard Welge erneut und überglücklich in der Redaktion: Nach dem Aufruf in der PAZ hat sich spontan eine Lösung gefunden, künftig können die Gespräche mit den Opfern von Gewalt- und Straftaten beim Kreissportbund geführt werden.

„Wir haben nun für vertrauliche Gespräche wieder einen Raum, der so ist, wie ich ihn mir gewünscht habe und der im Prinzip sofort von uns genutzt werden kann“, freut sich Welge. Es seien alle Voraussetzungen erfüllt: Der Kreissportbund hat seinen Sitz Am Markt 2 im Gebäude der Volksbank und damit zentral in der Peiner Innenstadt, die aus allen Kreisgemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Das war das wichtigste Kriterium.

Der Raum wird manchmal recht kurzfristig gebraucht

Zudem gewünscht war Mobiliar mit Sitzgelegenheiten für mindestens drei bis vier Personen und einem Tisch. Im Idealfall sollten Toiletten zugänglich sein. Zudem wird der Raum mitunter recht kurzfristig gebraucht und sollte deshalb möglichst zeitnah für ein Gespräch reservierbar sein. Weil der Verein sich aus Spenden finanziert, war der Wunsch nach einer kostenfreien Nutzung groß.

Laaf hat sich sofort nach Erscheinen des Artikels gemeldet

Der Vorsitzende des Kreissportbundes, Wilhelm Laaf, habe sich sofort nach Erscheinen des Artikels bei ihm gemeldet und die kostenfreie Nutzung eines Büros in der Geschäftsstelle zugesagt, freut sich Welge: „Damit haben die Spaziergänge bei herbst- und winterlichem Wetter im Park ein schönes Ende gefunden.“

Laaf: „Ich halte den Weißen Ring für eine wichtige Organisation“

Laaf findet sein Angebot selbstverständlich: „Ich halte den Weißen Ring für eine sehr wichtige Organisation. Wenn ich sehe, dass er Räume sucht und ich die Möglichkeit habe, zu helfen, dann tue ich das natürlich gern“, sagt er. Sowohl der Weiße Ring als auch der Kreissportbund leben vom Ehrenamt – da sei die gegenseitige Unterstützung keine Frage.

Das Raumproblem war aufgetaucht, weil die Krimistube, in der der Weiße Ring einige Jahre untergekommen war, ihre Türen geschlossen hat. Die Stadt Peine hatte einen Raum im Rathaus angeboten, der aber aus verschiedenen Gründen nicht geeignet war.

Der Weiße Ring ist die einzige bundesweit tätige Organisation der Opferhilfe. Ziel ist es, uneigennützig und ehrenamtlich Menschen zu helfen, die von Gewalttaten geschädigt oder traumatisiert worden sind. Welche Unterstützung Betroffene brauchen, hängt von unterschiedlichen Umständen ab. Gemeinsam wird erarbeitet, was im Einzelfall helfen kann, langfristig mit den Tatfolgen zu leben. Diese können seelischer, materieller oder gesundheitlicher Natur sein.

Von Kerstin Wosnitza