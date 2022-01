Peiner Wehren sammeln Weihnachtsbäume unter Corona-Bedingungen

Kreis Peine

Schon zum zweiten Mal in Folge konnte das beliebte Einsammeln der Weihnachtsbäume kurz nach dem Dreikönigstag wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort machten das Beste daraus und freuten sich sowohl über die strahlende Wintersonne am Samstag als auch über die große Resonanz bei den Alternativangeboten.

Vöhrum

„Wir haben seit heute früh regen Zulauf. Jetzt ist es 12 Uhr und es waren schon 70 Leute da. Drei Stunden haben wir noch“, berichtete der Vöhrumer Ortsbrandmeister Andreas Schneider. Gemeinsam mit acht Kameradinnen und Kameraden nahm er vor dem Gerätehaus am Eichholz Tannenbäume entgegen. Die Transportmethoden waren durchaus kreativ. Manche kamen mit dem Auto oder transportierten das ausgediente Traditionsgrün auf einem Bollerwagen. Andere zogen auch schon mal das Bäumchen hinter dem Fahrrad her oder trugen es per Pedes zum Gerätehaus.

Das Team in Vöhrum. Quelle: Nicole Laskowski

„Normalerweise würde es hier jetzt nach Glühwein, Bratwurst und Waffeln duften und der Hof wäre voll. Wir gestalten das sonst immer als Gemeinschaftserlebnis für das Dorf und hoffen, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist. Die Menschen vermissen es schon sehr“, erklärte Schneider, der in diesem Jahr alles entsprechend der geltenden Hygieneregeln organisiert hatte. Sogar eine Einbahnstraßenregelung gab es auf dem Platz vorm Gerätehaus.

Die abgeplünderten Tannenbäume wanderten einer nach dem anderen in den großen Schredder, den die Stadt Peine zur Verfügung gestellt hatte. Das geschredderte Grün flog dann in hohem Bogen auf einen großen Treckeranhänger, den samt Zugmaschine ein ehemaliger Feuerwehrkamerad bereitgestellt hatte. Die Ladung wird zum Ökogarten gefahren, wo die Freude über das Naturmaterial jedes Jahr groß ist.

Klein Ilsede

Ganz klassisch war die Jugendfeuerwehr in Klein Ilsede unterwegs. Entsprechend den geltenden Corona-Regeln sammelten elf Feuerwehrleute und sechs Jugendfeuerwehr-Mitglieder drei Stunden lang die am Straßenrand abgelegten Tannenbäume ein.

Fleißige gesammelt: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Klein Ilsede. Quelle: Ramona Semmler

„Viele haben eine kleine Spende am Baum befestigt, über die wir uns sehr freuen. Wir werden damit Aktionen für unsere Jugendfeuerwehr finanzieren. Allen Spendern danken wir herzlich“, freute sich Pressewartin Ramona Semmler.

Dungelbeck

Keine Tour durch den Ort gab es hingegen in Dungelbeck. Das fanden alle Beteiligten sehr schade, da die Touren mit anschließendem Grillen am Gerätehaus immer ein beliebtes Ereignis waren. „Das hat immer viel Spaß gemacht. Ich war früher oft dabei, denn ich bin schon seit elf Jahren Mitglied der Feuerwehr. Heute habe ich meinen Baum hier abgegeben. Es ist schön, dass das möglich gemacht wurde, aber es ist eben nicht dasselbe“, bedauert der Dungelbecker Tim-Jonas Kindt.

In Dungelbeck gibt Tim-Jonas Kindt seinen Weihnachtsbaum ab. Quelle: Nicole Laskowski

Gleich an vier Stellen im Ort hatten sich kleine Teams der Feuerwehr positioniert und nahmen ausgediente Christbäume entgegen – coronakonform mit Abstand und Maske. „Es wird gut angenommen. Die erste Ladung wurde schon abgeholt und es stapeln sich bereits wieder einige Tannenbäume hier. Bei den Kameradinnen und Kameraden an den anderen Standorten ist es wohl ähnlich“, sagte Feuerwehrmann Dominik Marschall, der zusammen mit Linda Gefäller und Sarah Didschies an der Mühlenworth sammelte.

Statt anschließendem Beisammensein mit leckerem Essen hatte Jugendwart Laurent Motzkus einen Verpflegungswagen gepackt und lieferte belegte Brötchen, Kaffee und kühle Getränke an die fleißigen Sammler. „Viele fragen nach dem Osterfeuer, aber ganz ehrlich: wir rechnen nicht damit, dass es stattfinden kann, auch wenn wir das sehr bedauern. Die Bäume gehen gesammelt an die Jägerschaft – damit tun wir auch etwas für den Umwelt- und Naturschutz“, bekräftigte der Jugendwart.

Wertstoffhöfe nehmen Bäume kostenlos bis 15. Januar an

Die Einwohner der Orte, in denen es keine spezielle Sammelaktion gab, müssen ihren Baum aber nicht wie in der Werbung eines bekannten Möbelhauses einfach auf die Straße werfen. Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe des Landkreises Peine (A+B) bieten im Januar eine kostenlose Entsorgungsaktion an. Bis Samstag, 15. Januar, können Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten auf den Wertstoffhöfen sowie im Abfallentsorgungszentrum in Stedum abgegeben werden.

„Da noch ungewiss ist, ob in diesem Pandemie-Jahr die Osterfeuer stattfinden und die Bäume aus den Feuerwehrsammlungen möglicherweise beim Osterfeuer nicht verbrannt werden können, nehmen wir – nach Anmeldung – auch die von den Feuerwehren gesammelten Bäume an. Gemeinsam mit der Peiner Entsorgungsgesellschaft (PEG) kümmern wir uns dann kostenlos um die fachgerechte Entsorgung. Wer seinen Baum allerdings erst nach dem Aktionszeitraum abgibt, muss die üblichen Gebühren zahlen“, erklärte Brigitta Saal von A+B Peine.

Von Nicole Laskowski