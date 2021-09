Peiner Wählergemeinschaften erreichen hervorragende Ergebnisse

Peine

Auffällig bei den Wahl der Peiner Ortsratswahlen sind vor allem die großen Erfolge der Wählergemeinschaften in den Ortsräten. Sie konnten in Essinghausen-Duttenstedt, Handorf und Vöhrum sehr gute Ergebnisse um die 60 Prozent erzielen.

Essinghausen-Duttenstedt

In Essinghausen-Duttenstedt erreichte die Wählergemeinschaft Essinghausen-Duttenstedt (WED) starke 62,2 Prozent, die SPD landete bei nur 37,8 Prozent. Damit gehören dem neuen Ortsrat Lars Grobe, Günter Schmidt und Benjamin Hiete für die WED an und Sara Pohl sowie Andreas Baum für die SPD. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,3 Prozent. Der bisherige Ortsbürgermeister Günter Schmidt von der WED sagt: „Unser Erfolgsgeheimnis ist die Konzentration auf Sachthemen. Wir setzen uns zum Beispiel für den schnellen Bau der neuen Schule in Essinghausen ein sowie für neue Häuser und Fahrzeuge für die beiden Feuerwehren.“

Handorf

In Handorf siegte mit großem Abstand der Zusammenschluss „Wir! für Handorf“, man erreichte 60,2 Prozent. Darauf folgen die SPD mit 26,1 und die CDU mit 13,7 Prozent. Für „Wir! für Handorf“ sind Manfred Siemon, Andreas Pitt, Stefan Horn und Jens Schröder dabei, für die SPD Nina Herder und Sabine Schattenberg sowie für die CDU Marianne Schwenke-Bruns. Die Wahlbeteiligung: 68 Prozent. Manfred Siemon von „Wir! für Handorf“ würde gern neuer Ortsbürgermeister werden. Er betont: „Wir haben Erfolg, weil wir es zum Beispiel geschafft haben, den Zusammenhalt im Ort wieder herzustellen. Daran ist die SPD jahrelang gescheitert.“

Vöhrum-Eixe-Landwehr

In Vöhrum-Eixe-Landwehr liegt die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Vöhrum-Eixe-Landwehr“ mit 56,4 Prozent weit vorn, dann folgen die SPD mit 35,5 und die Grünen mit 8 Prozent. Im neuen Ortsrat sitzen für die Wählergemeinschaft Dr. Ingo Reinhardt, Björn Borchfeldt, Thomas Hancken, Melanie Keime und Dr. Hans-Otto Bode, für die SPD Thomas Zwiebler, Maik Meyer und Corinna Grubert sowie für die Grünen Christian Falk. Die Wahlbeteiligung: 59 Prozent. Der designierte neue Ortsbürgermeister Dr. Ingo Reinhardt freut sich über das sehr gute Ergebnis und will „frischen Wind in die Vöhrumer Politik bringen“. Wichtig ist ihm vor allem, dass die geplante Kita an der Herrenfeldstraße schnell gebaut wird.

So ist die Ortsratswahl für den Bereich Vöhrum-Eixe-Landwehr ausgegangen. Quelle: Votemanager

Dungelbeck

In Dungelbeck erreichte die SPD 69,4, die Freien Wähler-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) 20,2 und die Grünen 10,4 Prozent. Dem neuen Ortsrat gehören an: Rainer Hülzenbecher, Frank Hildebrandt und Michael Knittel (alle SPD). Dazu kommen Henning Peyers (FW-PB) und Peter Baumeister (Grüne). Die Wahlbeteiligung: 66,6 Prozent.

Rosenthal

In Rosenthal liegt die SPD mit 56,2 Prozent vorn, dann folgen die CDU mit 34,5 und FW-PB mit 9,4 Prozent. Im neuen Ortsrat sind: Dietmar Meyer, Ulas Ayhan und Ralf Peters (alle SPD) sowie Sven Thies und Carsten Depenau (beide CDU). Die Wahlbeteiligung 62,2 Prozent.

Schmedenstedt

In Schmedenstedt erreichen die CDU 51,1, die SPD 26,5, der Einzelkandidat Hans-Joachim Adolph 15,3 und die Grünen 7 Prozent. Im Ortsrat sind Hagen Karl Werner Heuer, Jens Reinecke und Nadja Mallunat (alle CDU), Hans-Joachim Adolph und Bernd Kielhorn (SPD). Die Wahlbeteiligung: 72,2 Prozent.

Schwicheldt

In Schwicheldt liegt die CDU mit 47,8 Prozent vorn, die SPD folgt mit 45,8 und die FW-PB mit 6,4 Prozent. Für die CDU sind im Ortsrat Christian Bartscht, Juliana Almeling und Sonja Tidow sowie für die SPD Markus Jakomet und Dr. Arne Buchholz. Die Wahlbeteiligung: 61,7 Prozent.

Stederdorf-Wendesse

In Stederdorf-Wendesse erreichen die SPD 46,7, die CDU 33,3, die Grünen 12,1 und die FDP 8 Prozent. Dem Ortsrat gehören an: Hoger Hahn, Timm Wiesemann, Anne Katrin Meister und Wolfgang Rösemann (alle SPD), Gerhard Bietz, Henning Klußmann und Oliver Pieper (alle CDU) sowie Doris Maurer-Lambertz (Grüne) und Benjamin Rothe (FDP). Wahlbeteiligung: 55 Prozent.

Woltorf

In Woltorf liegt die SPD mit 56,1 Prozent vorn, dann folgen die CDU mit 36,9 und die Grünen mit 7 Prozent. Im neuen Ortsrat sitzen: Johannes Vahldiek, Heike Wohlthat, Marco Bögershausen, Dr. Nils Kurlemann und Robin Samtlebe (alle SPD), Michelle Reiter, Jan-Christian Behrens und Sarah Lieke (alle CDU) sowie Elke Kentner (Grüne). Die Wahlbeteiligung: 68,6 Prozent.

Von Thomas Kröger