Peiner Vereinsheim-Streit: Gemba hält Kentner und Hahn für befangen

Peine

Die Flamme war kleiner geworden, nachdem Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) in der jüngsten Sitzung des Rates im Vereinsheim-Streit auf den Polizeihundesportverein (PHSV) zugegangen war. Doch nun ist wieder richtig Feuer drin in der Debatte. Es geht um rechtliche Bedenken, eine mögliche Befangenheit von Stadtratsmitgliedern und eine Einladung an den Bürgermeister, sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen. Absender in allen Fällen: Ex-Kreisbaurat Wolfgang Gemba.

Das Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht ruht

Vor drei Wochen hatte Stadt-Chef Saemann im Rat den Vorschlag unterbreitet, dass gemeinsam mit dem Landkreis und den Naturschutzverbänden überprüft werden soll, ob eine Herausnahme des Vereinsgeländes am Goltzplatz aus dem Naturschutzgebiet Fuhsetal möglich ist. Das könnte den PHSV davor bewahren, das Clubhaus abreißen zu müssen, obwohl er keine explizite Baugenehmigung vorlegen kann. Tatsächlich haben Stadt und Verein inzwischen das Ruhen des Verfahrens beantragt, um Zeit für eine außergerichtliche Lösung zu haben. Das Oberverwaltungsgericht ist dem nun gefolgt. „Das kann ich so bestätigten“, sagte Bürgermeister Saemann am Mittwoch. Doch in einer Mail an Kreistags- und Stadtratspolitiker äußert Ex-Kreisbaurat Wolfgang Gemba „erhebliche rechtliche und tatsächliche Bedenken“ an der von Peines Bürgermeister nun favorisierten Vorgehensweise.

Anzeige

Grundsätzlich, betonte Bauexperte Gemba zwar, sei die Entlassung einer Teilfläche aus einem Naturschutzgebiet rechtlich möglich. Doch sie müsse eben auch objektiv erforderlich sein – und daran zweifelt Gemba in diesem Fall. Er verweist nämlich darauf, dass das Naturschutzgebiet „seinerzeit im Wissen um den Bestand des Vereinsareals und der Aktivitäten des Vereins verordnet wurde“. Deshalb ist Gemba weiterhin der Überzeugung, dass es die bessere Lösung sei, Bestandsschutz für das Vereinsheim zu erklären. „Das ist meines Erachtens die vorteilhaftere, Ziel führende, verhältnismäßige, rechtlich und tatsächlich mögliche Lösung. Das Entlassungsverfahren der Vereinsfläche aus dem Naturschutzgebiet ist nicht erforderlich, um die Situation in Peine nachhaltig und harmonisch für Stadt und Verein zu klären“, meint er.

Gemba weist auf unglückliche Personalverquickung hin

In seiner Mail weist der Ex-Kreisbaurat zudem auf eine seiner Ansicht nach unglückliche Personalverquickung zwischen Stadt und Kreisverwaltung hin. Er merkt an, dass Elke Kentner im Stadtrat als Fraktionsvorsitzende der Grünen agiert, im Kreishaus leitet sie die Untere Naturschutzbehörde. Das sei die Behörde beim Landkreis, die die entscheidende Stellungnahme im Abrissverfahren an die Stadt geschickt habe.

SPD-Stadtratsmitglied Holger Hahn ist im Kreishaus stellvertretender Leiter des Fachdienstes Umwelt, zu der auch die Untere Naturschutzbehörde zählt, er leitet aber auch den Planungsausschuss des Rates der Stadt Peine, an den die Vereinsheim-Angelegenheit zur politischen Beratung verwiesen wurde. Deshalb gelten Kentner und Hahn für Gemba im weiteren Verfahren „als befangen“. Er betont: „Sie sind somit aus der politischen Beratung zu dem in Rede stehenden Antrag auszuschließen, um im weiteren Anwürfen und Verfahrensfehlern vorzubeugen.“

Holger Hahn verlässt den Fachdienst Umwelt

Elke Kentner sieht das nicht so. „Das kriege ich schon gut getrennt. Zudem gibt es bis jetzt keinerlei politischen Entscheidungsbedarf. Wenn es den gibt, werde ich mir die Sache genau anschauen und dann entscheiden, wie ich mich verhalte“, sagte sie. Auch SPD-Kollege Hahn sieht keine Gefahr und weist daraufhin, dass er sich beruflich verändert und zum 1. November die kaufmännische Leitung des Immobilienwirtschaftsbetriebes beim Landkreis Peine übernimmt. „Insofern ist auch keine Befangenheit zu erwarten.“ Zudem betont Hahn, dass es sich ohnehin um einen Verwaltungsakt handele, „eine übertragene Landesaufgabe, die im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters liegt und eben nicht in der Politik“.

Von Christian Meyer