Peiner Unternehmen kommen besser als erwartet durch die Krise

Peine

Die Umsätze brachen im Schnitt um 67 Prozent ein. Und doch sind kleine und große Unternehmen in Peine in vielen Branchen besser als erwartet durch die Krise gekommen. Das geht aus einer Befragung der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises Peine (Wito) von 100 heimischen Betrieben hervor. Auch die Industrie- und Handelskammer Braunschweig (IHK) blickt zuversichtlich in die Zukunft.

In den Peiner Betrieben sei in der Krise mit Ideenreichtum nach Lösungen gesucht worden, erklärt Melitta Arz von der Wito. Zusätzliche habe man individuelle Arbeitszeitregelungen gefunden. Dennoch hat es eine Branche ganz besonders hart getroffen: das Gastronomie-Gewerbe: Die vorübergehenden Schließungen führten dazu, dass es in einigen Betrieben zeitweise gar keine Einnahmen gab.

Kurzarbeiterquote zeitweilig bei 20 Prozent

Attraktiv war für über die Hälfte der befragten Unternehmen die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. Dies bestätigen auch die offiziellen Statistiken für den Landkreis Peine: Im April 2020 haben 667 Betriebe Kurzarbeitergeld beantragt, was zu einer Kurzarbeiterquote von fast 20 Prozent geführt hatte.

Melitta Arz. Quelle: Archiv

Jedes dritte Unternehmen hat Coronahilfen beantragt, die Zufriedenheit war hier – mit Abstrichen beim Beantragungsaufwand und der Auszahlungsdauer – überwiegend positiv. Insgesamt sind 2020 fast 34 Millionen Euro Corona-Hilfen für über 2000 Antragsteller aus der Wirtschaft in den Landkreis Peine geflossen.

Das sind die Zukunftsthemen

Matthias Adamski Quelle: Archiv

Bei den zukünftigen Top-3-Themen im eigenen Betrieb sind Prozessoptimierung sowie Ordnung und Konsolidierung, aber auch zukunftsorientierte Investitionen wichtige Themen. Wichtigstes Zukunftsthema für die Peiner Betriebe ist die Digitalisierung. Es folgen die Gewinnung von Fachkräften, die Nutzungs von Standortvorteilen und der Klimaschutz im Betrieb.

Trotz Krise blicken viele Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft, Kleinstunternehmen und Gastronomie sind dabei allerdings weniger optimistisch als Industrie und Handwerk. „Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen die Erfahrungen aus den vielen individuellen Gesprächen mit Betrieben seit Beginn der Krise“, sagt Wito-Geschäftsführer Matthias Adamski deutlich: „Gleichzeitig erleben wir auch eine große Kreativität und verstärkte Bereitschaft, neu zu denken unter den Betriebsinhabern. Das macht uns Mut.“

IHK-Bericht mit positiver Prognose

Auch die für Peine zuständige Industrie- und Handelskammer Braunschweig (IHK) blickt in ihrem aktuellen Konjunkturbericht optimistisch in die Zukunft. „Nachdem zahlreiche Corona-bedingte Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aufgehoben worden sind, hat die regionale Wirtschaft ihren Aufholprozess im Sommer mit neuem Schwung fortgesetzt“, heißt es.

Konjunkturtreiber sei die Dienstleistungswirtschaft, gefolgt von der Industrie, dem Großhandel und dem Einzelhandel. Letzterer hatte im Winter und im Frühjahr in besonderem Maße unter den Lockdown-Maßnahmen zu leiden, konnte im laufenden Sommer aber wieder Boden gutmachen.

Jeder dritte Betrieb läuft gut

Jeder dritte Betrieb bezeichnet seine Geschäftslage derzeit als gut. Etwa die Hälfte sieht sie zumindest als befriedigend an. 16 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre Situation hingegen als schlecht. Knapp 30 Prozent der Befragten gehen von einer geschäftlichen Aufhellung aus. 60 Prozent erwarten eine unveränderte Situation und lediglich ein gutes Zehntel der Betriebe befürchtet eine Eintrübung seines Geschäftsbetriebs.

Dr. Florian Löbermann Quelle: privat

„Die Ergebnisse sind erfreulich, dennoch läuft noch längst nicht wieder alles rund“, kommentiert Dr. Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, die Resultate der Konjunkturumfrage. „Vor allem in der Industrie, aber auch in anderen Wirtschaftszweigen, wird der weitere Aufschwung durch die mangelnde Verfügbarkeit von Rohstoffen und teilweise extreme Preissprünge für Einsatzmaterialien eingebremst.“

Von Michael Lieb