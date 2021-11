Peine

In Niedersachsen drohen bei einer ungebremsten Corona-Entwicklung schon kommende Woche die nächsten Einschränkungen im öffentlichen Leben. Der Hospitalisierungswert, der sich auf die Neuaufnahme von Infizierten im Krankenhaus bezieht, erreichte mit 6,3 am Mittwoch die nächste Warnstufe. im Kreis Peine, in dem zudem der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen bei mehr als 200, also weit über dem 100er-Grenzwert liegt, könnte daher von kommendem Mittwoch an statt der 2G-Regel die 2G-plus-Regel gelten. Das hieße, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen Negativtest vorlegen müssen. Ungeimpfte wären weiter von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen.

Allgemeine Impfpflicht - ja oder nein?

In der letzten Woche haben wir gefragt, ob Sie für eine allgemeine Impfpflicht sind. Von den bislang 1668 Teilnehmern waren 51,4% dagegen, 44,9% der Stimmen waren dafür und 3,7% waren dafür, „aber nur für bestimmte Berufsgruppen.“

Von der Redaktion